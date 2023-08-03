美国优化投资移民计划重燃中国富人兴趣

美国一项广受欢迎的投资移民计划经过优化后，重新吸引寻求移民中国富人的兴趣。

据《华尔街日报》星期四（8月3日）报道，在经历了三年严格的冠病封控措施、中国目前与西方的关系日益紧张，以及经济前景趋于黯淡的背景下，许多中国人对国家未来的发展方向非常忧心。各经济阶层都有更多人要离开中国，部分人士离开的紧迫感增强。

美国EB-5投资移民计划始于20世纪90年代，至今已筹得逾400亿美元（下同，约537亿新元）资金。尽管该计划的初衷是将外资引入经济欠发达地带并为当地创造就业机会，但其中大部分资金都流入了光鲜的城市项目，如纽约市的哈德逊城市广场（Hudson Yards）。

美国国会议员因此提出批评，称大城市的开发商未严格遵守相关规则，损害了该计划。由于欺诈案件多发，加上EB-5签证需等待多年，许多投资者对EB-5项目失去了兴趣。

去年，美国国会重新批准了EB-5计划，为期五年，并把每年一万个签证名额中的五分之一明确分配给了乡村区域项目。乡村区域指的是地处大都市地区以外、人口少于两万的地方。每个国家可获得的签证配额不超过每年一万个配额的7%，这导致申请者众多国家的申请案长期积压，尤其是中国。

经过全面改革的EB-5计划已吸引了中国公民的目光，该计划要求对某些项目的投资不得少于80万美元。中国公民曾是该计划的主力军，但近年来印度人已成为最主要的参与者。许多中国移民机构都在宣传说，调整后的EB-5计划代表了投资美国的一个黄金时代。

新的EB-5规则允许移民身份更容易地从学生或就业签证转换为永久居民。快速获得绿卡的前景似乎重新点燃了投资者的兴趣。乡村项目被认为是一个新的类别，因此应该不会出现任何积压。几名中国投资者称，他们之所以被优化后的项目所吸引，是因为他们的子女已经在美国获得了学生签证，新规为通过EB-5申请绿卡提供了更快捷的途径。