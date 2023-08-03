台美拟就贸易倡议第二阶段谈判事宜举行闭门会议

台美21世纪贸易倡议法案正式移送美国白宫后，台湾与美国星期五（8月4日）将就贸易倡议第二阶段谈判事宜举行闭门会议。

综合台湾《联合报》和中央社报道，台湾行政院政务委员邓振中星期五将与美国副贸易代表毕安奇进行视讯会谈。

邓振中说，这次会议属例行性会议，“大家通通电话，谈一下两头进度”。他也将告诉毕安奇，台湾立法院已全票通过台美21世纪贸易倡议首批协定。

随着台美21世纪贸易倡议第一阶段谈判落幕，邓振中透露，星期五的闭门会议将讨论第二阶段谈判事宜，听听对方看法，包含行程、工作安排等。第二阶段谈判的实际时间地点尚未确定，但希望“越快越好”，台湾已准备周全。

台美贸易倡议第二阶段谈判议题包含环保、农业、劳工，邓振中表示，台美双方先前已开过几场视讯会，主要目的在于对焦彼此想法，包含台湾如何看待劳工议题、劳工保护程度，以及美方预期达成的目标等。

美国贸易代表署（USTR）星期四（3日）也证实，毕安奇星期五将与邓振中召开闭门会议。台湾驻美代表处说，会议采视讯方式进行，主要是例行业务意见交换，内容不公开。

台美21世纪贸易倡议去年6月1日正式启动后，经过一年协商谈判，首批协定于今年6月1日在美国在台协会（AIT）华府总部签署。首批协定包括关务行政及贸易便捷化、良好法制作业、服务业规章、反贪腐、中小企业等五项议题，下阶段将同步讨论环保、劳工、农业三项议题。

据悉，由于第二阶段讨论的范围更大，预计双方派出谈判团队的规模也将比上次更大，尤其环保、劳工和农业这三项议题对台美而言都相当重要。

美国参众两院议员提案的《美台21世纪贸易倡议首批协定实施法案》于6月21日及7月18日分别在众议院与参议院以口头表决与一致同意通过。法案经美国众议院议长麦卡锡签署后，已送交白宫，待美国总统拜登签署后正式生效。