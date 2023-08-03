解放军战略支援部队司令巨乾生上将缺席建军96周年招待会

中国解放军战略支援部队司令巨乾生上将缺席星期一（7月31日）举行的建军96周年招待会。

香港《明报》星期四（8月3日）发文称，在军中整肃正酣之际，庆祝建军96周年的国防部招待会成为解放军高级将领清白与否的晴雨表。由于今年并非“逢五逢十”的整数年，按惯例只由国防部长等四名军委委员领衔出席，在京的上将级高级将领也集体出席，其中的缺席者就引人瞩目。

文章称，电视画面显示，在招待会的主宾席，除国防部长李尚福、联参部参谋长刘振立、政工部主任苗华、军纪委书记张升民四名中央军委委员外，还有军委装备发展部长许学强、联参部领导徐起零、中部战区司令黄铭、中部战区政委徐德清、陆军司令李桥铭、陆军政委秦树桐、海军司令董军、海军政委袁华智、空军司令常丁求、空军政委郭普校、火箭军司令王厚斌、火箭军政委徐西盛、战略支援部队政委李伟、军事科学院长杨学军、军事科学院政委凌焕新、国防大学政委郑和、武警司令王春宁、武警政委张红兵，两名身穿西装者则是外交部党委书记齐玉、正部级的中央军民融合办公室常务副主任雷凡培。

按照解放军的军政主官搭配制，主宾席上少了装备发展部政委、战略支援部队司令和国防大学校长三人，但装备发展部政委已空缺多时，国防大学校长萧天亮仍是中将，不够资格坐主宾席，真正缺席的就是战支部队司令巨乾生上将。

战略支援部队分航天系统和网络系统两部分，是2016年解放军军改后成立的新兵种，属于“新质作战力量”。

文章称，如此重要的特种部队，其高层去年以来却连番出事，先是航天系统部司令尚宏中将在当选中共二十大代表之后，却未能通过代表资格审查，后已悄然去职。今年初引发中美关系风波的气球事件，据说也与战支部队有关，而最高层事前并不知情，直到美国抗议才知道。月前就传出巨乾生正接受调查，现在他又接连缺席多个重要场合，看来是“凶多吉少”。