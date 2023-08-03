日政府料补贴台积电在熊本建二厂三分之一费用

日本执政的自民党半导体小组主席甘利明说，台湾积体电路制造公司（简称台积电）拟在熊本县兴建第二座晶圆厂，日本政府将至少补贴建厂的三分之一费用。

据彭博社星期四（8月3日）报道，甘利明指出，在日本政府承诺承担台积电第一座晶圆厂一半建厂费用后，台积电兴建第二座晶圆厂，日本政府不提供任何支持是不可能的。这类晶圆厂的建厂费用通常都需要约三分之一补贴。

甘利明说，这些补贴是日本振兴国内晶片制造业所有付出努力的一环，因为半导体被视为对国家经济成长和安全保障的关键项目。

甘利明星期三（8月2日）在东京受访时说：“这是一项国家战略。日本目前面临为未来几十年发展方向作抉择的关键时刻。未来日本将成为晶片的使用者，还是提供者？哪个更好？我们别无选择，只能接受这个挑战，无论结果如何。”

甘利明强调，日本政府是否也同样提供台积电第二座晶圆厂建厂费用达一半的补贴，将取决于该厂要生产什么类型的晶片，以及该厂能对熊本地区产生多大的经济影响。例如，如果台积电计划由自身技术更先进的员工培训日本工程师，日本政府将给予更多支援。

甘利明指出，新晶圆厂肯定会提振经济，日本政府一定会支持。“尤其在世界各国政府都大力支援半导体产业的情况下，若日本不采取行动，我们将无法吸引世界其他地区的顶尖半导体企业（到日本）投资”。

甘利明说，尽管台积电尚未正式宣布兴建第二座晶圆厂，但日本政府对该公司的援助，将是今年晶片支援额外预算（至少1万亿日元，约164亿新元）的一部分。