朝鲜批美对台军援：迫使亚太濒临另一战争着火点

朝鲜批评美国上个月底公布的对台军事援助案，将迫使亚太地区的军事紧张状态濒临另一个战争着火点。

据朝中社报道，朝鲜外交部负责中国事务局长孟英林星期四（8月3日）发表谈话说：“美国发表向台湾提供价值约3.45亿美元（4.63亿新元）的‘军事援助案’，从而迫使亚太地区的军事紧张状态濒临另一个战争着火点。”

孟英林指美国表面上说坚持一个中国原则，“却在背后煽动中国不可分割的一部分——台湾的‘独立’，这种无耻的双重性、两面性是彻底破坏地区局势稳定的万分危险的政治军事挑衅，也是理应受到世人的咀咒和谴责的反和平妄动”。

孟英林说，企图把台湾变成不沉的反华前哨基地、实行对华遏制战略的第一线战壕来确保其在亚太地区的霸权地位，是美国的阴险诡计。

孟英林强调，包括朝鲜半岛和台湾海峡在内的亚太地区并不是美国的军事舞台，更不是战争试验场。朝鲜“将对任何中华人民共和国维护国家主权和领土完整、实现中华民族统一大业的举措表示完全支持和声援”。

彭博社和路透社早前报道，美国上个月28日宣布，美国将向台湾提供价值约3亿4500万美元的军事援助，包含国防设备与培训。

根据这项安排，美国将通过总统提取权（Presidential Drawdown Authority），避开往往漫长的武器承包和生产过程，更快速地向台湾提供武器和支援设备。