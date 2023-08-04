中国大陆外交部吁美不得安排赖清德过境访美

中国大陆外交部强调，坚决反对台独分裂分子以任何名义、任何理由访问美国，呼吁美国不得安排台湾副总统赖清德过境访美。

大陆外交部星期四（8月3日）以答记者问形式说：“中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对‘台独’分裂分子以任何名义、任何理由窜美。”

外交部发言人重申，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系不可逾越的红线，并呼吁美国“切实履行美国领导人作出的不支持‘台独’等承诺，停止美台官方往来，停止升级美台实质关系，停止向‘台独’分裂势力发出错误信号，不得安排赖清德‘过境’窜美。中方将密切关注事态发展，采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。”

中国大陆外交部也告诫台湾民进党政府，台独没有出路，媚美卖台祸害台民众，“任何勾连外部势力谋‘独’挑衅的行径都注定以失败告终”。

国台办也在星期四强调，坚决反对赖清德以任何由头、任何形式窜美活动，并指赖清德是彻头彻尾的麻烦制造者。

据新华社报道，国台办发言人朱凤莲说，赖清德顽固坚持台独分裂立场，公然宣称自己是务实台独工作者。他过境“窜美的目的是‘倚美谋独’，是在兑现其‘走入白宫’的‘台独’承诺，并为个人谋取选举私利，最终损害的是岛内民众利益，破坏台海地区和平稳定。”

台湾官方早前宣布，赖清德将在8月12日至18日率团出席巴拉圭新任总统就职典礼。

赖清德率特使团订于8月12日下午启程，同日抵达美国纽约过境，13日晚间离美，14日早上抵达巴拉圭访问，15日出席巴拉圭新任总统就职典礼，16日早晨离开巴拉圭，当日下午至美国旧金山过境，17日凌晨离美，继于18日清晨返抵台湾，全程共计七天六夜。