中国吁英放弃殖民旧梦停止自取其辱闹剧

针对英国政府发布更新2023年《海外经营风险指南：香港》，污名化《香港国安法》和新选举制度，肆意抹黑“一国两制”成功实践，中国外交部驻港特派员公署发言人奉劝英方放弃殖民旧梦，停止自取其辱闹剧。

据中国外交部驻港特派员公署星期四（8月3日）发布的新闻稿，中国外交部驻港特派员公署发言人对英国发布更新上述报告，无理诋毁香港民主、自由、人权状况，粗暴干预香港事务和中国内政，表达强烈谴责和坚决反对。

发言人表示，香港回归以来，中国政府始终全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针。在《香港国安法》和新选举制度的护佑下，香港社会迅速安定，政府治理效能提升，香港居民依法享有的言论、新闻、结社等权利自由在更加安全的环境中得到更好保障，营商环境更加健康稳定，各国投资人更有信心。

发言人说，现在的香港，“治”的局面不断稳固，“兴”的动能不断积聚，前景更加璀璨。英方有关报告混淆是非、颠倒黑白，戴着“灰黑滤镜”看香港的朗朗晴天，抱持顽固偏见对香港事务说三道四。

发言人指出，中国政府治理香港的法律依据是中国宪法和香港基本法，绝非《中英联合声明》。《中英联合声明》的核心要义是中英间关于中国收回香港及有关过渡期安排，共八条正文和三个附件，没有任何一个条款赋予英国在香港回归后对香港承担任何责任。

发言人强调，英方最近在议会通过的《国家安全法案》，涵盖领域之广、执法之严无人能及。其自身国家安全屏障密不透风，却对中方维护国家安全的合理合法举措大泼脏水；自身民主病入膏肓、乱象丛生，却执念于对香港的民主人权状况指鹿为马。赤裸双标背后，是根深蒂固的意识形态偏见、阴暗过时的殖民主义心态和“以港遏华”的战略迷思。

发言人表示，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。任何外部干预都动摇不了中方全面准确贯彻落实“一国两制”的坚定决心，动摇不了中国维护国家主权、安全和发展利益的坚强意志，改变不了香港由乱及治、由治及兴的历史大势。

发言人正告英方要认清现实、顺应大势，不要再沉溺于昔日的殖民旧梦，立即停止自取其辱、倒行逆施的错误做法，立即停止以任何形式干涉香港事务和中国内政。