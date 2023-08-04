美海军两华裔水兵疑向中国出售军事机密被捕

美国官员称，两名美国海军水兵因涉嫌向中国提供敏感国家安全材料而被捕。

综合路透社、彭博社报道，美国司法部官员星期四（8月3日）在新闻发布会上称，水兵魏金超（音译，Jinchao Wei）是圣地亚哥地区被控从事间谍活动的第一人。另一被告、现年26岁的海军士官赵文恒（音译，Wenheng Zhao）来自加州蒙特利公园市，他在洛杉矶被控串谋及公职人员收受贿赂罪。

检方声称，魏金超向中国发送了文件并收取数千美元。起诉书称，他向中国提供了军舰潜在脆弱性的信息、军事硬件照片和数十本技术手册，令美国水兵的安全受到威胁。

赵文恒被指控向中国经手人发送美国在印太地区军事演习的计划、日本冲绳美军基地雷达系统的电气图和蓝图，以及文图拉县和圣克莱门特美国海军设施的安全细节。

魏、赵两人均为出生在中国的美国归化公民。他们是否聘请律师暂时未知。

路透社报道称，中国驻美大使馆没有立即回复置评请求。

美国司法部国家安全部门负责人奥尔森（Matthew Olsen）在圣地亚哥的记者会上说：“这些指控表明，中国铁了心以任何方式获取对我国国防至关重要的信息，来将此转化成他们的优势。”

美国联邦调查局（FBI）特工莫伊（Stacey Moy）也表示，北京将不遗余力地攻击美国成为世界唯一超级大国的战略计划，“对美国来说，没有比中国更大的、跨越几代人的威胁了。”

FBI局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）去年曾透露，FBI平均每12小时就会针对一起新的中国反情报案件立案。 中国外交部一贯否认美国关于北京支持间谍活动的指控。