中国央行新行长要求满足民营房企合理融资需求

中国人民银行新任行长潘功胜与民营企业座谈时说，要精准实施差别化住房信贷政策，满足民营房地产企业合理的融资需求。

据中国人民银行星期四（8月3日）在官网发布的新闻稿，中国央行党委书记、行长潘功胜当天主持召开金融支持民营企业发展座谈会，听取有关意见建议，推动银企供需对接，研究加强金融支持民营企业工作举措。

龙湖地产、旭辉地产、美的置业等八家民营企业和部分金融机构、银行间市场交易商协会主要负责人参加座谈会。八家民营企业负责人在座谈会上介绍了企业融资情况，反映近年来企业融资成本稳中有降，金融支持力度稳固，同时提出希望进一步拓宽债券融资渠道等诉求。

工商银行、建设银行表示，将切实发挥国有大行“头雁”作用，提升民营企业贷款稳定性，扩大小微企业授信覆盖面，支持民营企业债券承销发行。银行间市场交易商协会则表示，将继续加大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）服务民营企业力度，加快债券市场创新，满足民营企业多元化融资需求。

潘功胜在回应部分意见建议时强调，民营经济是社会主义市场经济发展的重要成果，是推动经济社会发展的重要力量，支持民营企业发展，金融部门责无旁贷，也是金融供给侧结构性改革的重要内容。

他说，中国央行将出台系列政策举措，与金融机构共同努力，推动民营企业融资持续量增、面扩、价降，全力促进民营经济做大做优做强。

潘功胜指出，中国央行将精准有力实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，加强金融、财政、产业等政策协调配合，引导金融资源更多流向民营经济。

他提出，中国央行将制定出台金融支持民营企业的指导性文件，推动商业银行优化内控管理制度，做好政策宣传解读，加强典型经验推广。支持地方政府主动解决拖欠企业账款问题。推进民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）扩容增量，强化金融市场支持民营企业发展。

潘功胜要求，金融机构要积极营造支持民营企业发展壮大的良好氛围，提高风险评估能力，全面梳理绩效考核、业务授权、内部资金转移定价、尽职免责等政策安排，优化服务民营企业激励机制，提升贷款的意愿、能力和可持续性。

他提到，金融机构要深入了解民营企业金融需求，回应民营企业关切和诉求，做好银企融资对接，为民营企业提供可靠、高效、便捷的金融服务。要精准实施差别化住房信贷政策，满足民营房地产企业合理融资需求，促进房地产行业平稳健康发展。

另据彭博社报道，中国金融监管机构去年扩容民企债券融资支持工具，为包括房地产发展商在内的民企提供约2500亿元人民币（约468亿新元）的债券融资。中国央行未提供最新变化的细节。

中国7月份的住宅销售创下一年来最大跌幅，促使政府采取更多措施支持房地产市场。

随着中国楼市在年初短暂反弹后再度走弱，7月底召开的中共政治局会议不提“房住不炒”，而是要求“适时调整优化房地产政策”。中国住建部长倪虹随后提出进一步落实降低首套房首付比率和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。紧接着，北京、上海、广州和深圳四个一线城市集中表态将抓好落实工作。