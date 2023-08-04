中国外交部：将中意一带一路政治化是制造割裂

对于意大利考虑不再续签“一带一路”合作，中国外交部回应称，一些势力将中意“一带一路”合作政治化，是制造割裂，损人不利己。

据中国外交部官网星期五（8月4日）发布的答记者问回应，发言人说，中意共建“一带一路”合作是两国基于历史文化渊源和现实发展需要作出的正确选择。签署共建“一带一路”合作文件激发了双方合作热情和潜力。

发言人举例，中意双边贸易额五年来增长42%，去年达到近800亿美元（约1071亿新元）；意大利先后担任上海进博会、海南消博会主宾国，众多产品进入中国市场；两国合建大型邮轮，在非洲、中东、拉美开展第三方市场合作；意大利成为最受中国游客欢迎的赴欧旅游目的地，众多艺术展演在华广受欢迎。

发言人称，一些势力持续恶意炒作，将中意共建“一带一路”文化交流和经贸合作政治化，干扰合作、制造割裂，是逆历史潮流而动，损人不利己。

发言人并称，中方提出“一带一路”倡议10年来，坚持共商共建共享原则，已同150多个国家和30多个国际组织签署200余份合作文件，在全球范围内拉动近万亿美元投资规模、形成3000多个合作项目、为共建国家创造42万个工作岗位。

发言人最后说，中方愿同共建国家一道推动“一带一路”高质量发展，为促进全球可持续发展和不同文明交流互鉴继续作出更大贡献。

意大利于2019年与中国签署“一带一路”协议，成为唯一加入该倡议的西方大国。如果不采取任何行动，该协议将于今年年底自动续约。

意大利国防部长克罗塞托曾向米兰《晚邮报》表示，意大利四年前加入中国的“一带一路”倡议是“草率和糟透”的决定，它增加了中国对意大利的出口，但对于意大利对中国的出口却没有产生同样的影响。