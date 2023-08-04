北京十三陵水库今开闸泄洪

为保障水库及下游防洪对象安全，北京十三陵水库将于星期五（8月4日）提闸泄洪。

据央视新闻报道，受本轮强降雨影响，北京十三陵水库上游来水持续增多，水库最大限度拦截上游洪水保障下游安全，使得水库水位不断上升，现已超汛限水位三米。据北京市气象及水文部门预测，后期仍有降雨及洪水过程，为保障水库及下游防洪对象安全，十三陵水库将于8月4日提闸泄洪。

北京十三陵水库管理处介绍，初始下泄流量为每秒10立方米，后续逐级增大至每秒30立方米，待下游东沙河蓄滞洪区蓄满后，下泄流量降至每秒10立方米；待水头安全通过京密引水渠后，根据现场工况可逐步增加至每秒30立方米，将水库水位降至汛限水位以下，洪水最终将汇入沙河。

为保障这次水库泄洪顺利进行，北京十三陵水库组织编制了泄洪工作方案，接到调度通知后立即召开泄洪紧急工作部署会，提前进行预报分析，全力做好应对。同时，水库会同昌平区各相关部门提前36小时做好泄洪沿线的道路封闭、沿河人员疏散、交通管控等工作。

北京十三陵水库管理处将加强巡查值守，落实落细各项措施，提前做足避险转移预案，备足抢险队伍和物资设备，保障泄洪安全顺利进行。

另据界面新闻报道，北京市水务局的数据显示，截至星期四（8月3日），这次降雨给十三陵水库补水2200多万立方米，水库水位接近96米。不过，北京市水务局没有透露水库当前的总蓄水量。

建于1958年的十三陵水库地处北京市昌平区北部温榆河支流东沙河上，总库容8100万立方米，其中防洪库容5150万立方米。据《北京日报》报道，受连日来的强降雨影响，昌平区北部温榆河支流东沙河上的十三陵水库，蓄水量增长了一倍左右。