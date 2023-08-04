中国国安部反驳外界质疑《反间谍法》：恶意曲解抹黑正常立法

针对境外媒体对中国修订《反间谍法》提出质疑，中国国家安全部反驳称，其作为是恶意曲解，抹黑中国正常立法。

中国国安部负责人星期五（8月4日）在官方微信公众号发文，回答记者提问时，做出上述回应。

中国国安部负责人说，《反间谍法》修订出台后，境内外舆论都比较关注，绝大多数意见支持修法，认为间谍行为是严重违法犯罪行为，必须依法严厉打击。同时有个别境外媒体对中国修订《反间谍法》表示担忧，渲染会影响投资营商环境，有的甚至是恶意曲解，攻击抹黑中国正常立法活动。

对此，中国国安部做出四点回应。中国国安部负责人说，加强反间谍工作，维护本国国家安全，是世界各国的通行做法。以立法形式防范打击间谍活动、维护国家安全是国际通行做法，很多国家都有类似法律规定。

负责人指出，修订《反间谍法》是维护中国国家安全的需要。这次修订《反间谍法》目的，是防范、制止、惩治间谍情报机关实施的各种间谍违法犯罪活动，不针对在华合法经营、投资、从业的公司及其人员。

负责人称，《反间谍法》第二条明确规定，中国反间谍工作坚持“积极防御”的原则，这鲜明体现了中国反间谍工作的正义性。有的境外媒体将中国依法调查处理间谍活动，与国家、企业、人员之间正常交流合作挂钩，是对《反间谍法》的误读。

负责人续称《反间谍法》的规定公开透明、清楚明确。《反间谍法》对反间谍工作原则、间谍行为定义、调查处置的条件和程序、法律保障监督等都作出了明确规定。有的境外媒体关注“为境外窃取、刺探、收买、非法提供其他关系国家安全和利益的文件、数据、资料、物品”的界定问题。

对此，负责人回应，首先，此界定的前提是非法行为，对于遵守中国法律、提供正常商业服务的公司及其人员，并不受本条约束。其次，此界定指明了非法行为和合法行为的界限，便于社会知晓，增强了公司及其人员在华合法开展业务的确定性。再次，此界定是各国立法普遍做法。多数国家将获取、收集、复制、泄露、提供有损国家安全或者利益的各种文件、资料、信息、物品、商业秘密等行为，均作为间谍行为。

负责人强调，中国是法治国家，执法机关始终坚持严格依法办事。《反间谍法》明确要求“反间谍工作应当依法进行”“保障个人和组织的合法权益”，充分体现了法治原则，充分体现了惩治间谍行为和尊重保障人权相统一。对于危害中国国家安全的间谍行为，执法机关将严格依照法律规定调查处理；对于个人和组织的合法权益，国家安全机关依法予以保护。

中国国安部星期二（8月1日）在官方微信公众号发布首篇文章，呼吁全社会反间防谍。美国国务院发言人米勒星期三（2日）在例行记者会上说，对中国国家安全部呼吁全社会反间防谍表达关切，并称美国将密切关注北京如何实施经修订后的《反间谍法》。境外媒体则称，相关法律将影响外企在华营商环境。