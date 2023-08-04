黑龙江多河超警戒水位 洪水量级20年一遇 稻田被淹

台风“杜苏芮”影响下，中国东北地区连降暴雨，黑龙江省多条河流超出警戒水位，洪涝灾害加剧，已有稻田被淹。

综合新华社、路透社、央视新闻报道，黑龙江自星期三（8月2日）以来出现强降雨，并于星期四（3日）连发多个气象风险预警，包括强对流预警、暴雨预警、地质灾害气象风险预警、山洪灾害气象风险预警、中小河流洪水气象风险预警，提醒相关地区做好防汛预警、转移避险等防范工作。

黑龙江省气象台预计，8月2日至4日，哈尔滨东南部、牡丹江中南部累计降水量为100至220毫米，局地250至310毫米；齐齐哈尔南部、大庆南部、哈尔滨中部、牡丹江北部、七台河、鸡西西部为40至80毫米，局部地区可达100毫米。

降雨导致河流水位上升。据黑龙江省水文部门监测，黑龙江雅鲁河碾子山站星期四（8月3日）晚上11时水位216.12米，超过警戒水位0.12米，水位呈上涨趋势，今年第一号洪水已形成。

当地水文预报显示，截至星期四中午12时，蚂蚁河青云站水位97.5米，超保证水位0.5米，洪水量级超过20年一遇。预计牡丹江站星期五上午出现洪峰，洪峰水位230.4米上下，超警戒水位1.4米，洪水量级约20年一遇。

黑龙江省防汛抗旱指挥部星期四下午1时将哈尔滨市、牡丹江市的防汛四级应急响应提升至三级，提级应对暴雨、洪水。

黑龙江省也是中国最古老、最大的大庆油田所在地，也是中国的产粮重地。中国水稻五强县之一的五常市已有稻田被淹。

五常市龙凤山镇兰彩桥村村民王志会告诉极目新闻，星期四上午村里已有稻田被淹，当时由于上游水库要泄洪，村民凌晨被广播唤醒，要求全员撤离。

王志会说，如果雨水持续，被淹没的稻田将面临绝收。他说：“舍不得，但没时间了，必须马上去收拾好东西走了。”