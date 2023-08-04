港理大生国安上诉案下周审理 没有海外法官参与审讯

香港媒体报道，香港理工大学学生吕世瑜违反《香港国安法》上诉案下星期审理，没有海外法官参与审讯。

据《明报》星期五（8月4日）报道，香港终审法院下周将处理吕世瑜上诉案，是《香港国安法》生效以来第二起由五名法官组成审裁庭审理的国安法上诉案。

五名法官中，除首席法官张举能和三名常任法官，并没有海外非常任法官参与这次审讯。这是继2021年终审法院五名法官处理壹传媒创办人黎智英保释案后，再次没有海外非常任法官参与终院处理涉国安法上诉案。

针对是否有本地非常任法官参与吕世瑜上诉案，香港司法机构上周受询时回复称，根据《香港国安法》，特首可指定若干名法官负责处理危害国家安全案件，而国安法并没有对指定法官的国籍有任何规定。他们向来根据国安法规定安排指定法官审理与国家安全有关案件。星期四更新的案件审讯表显示，本地非常任法官陈兆恺将参与上述国安法上诉案的聆讯。

根据《终审法院条例》第16条，香港终审法院审判庭由首席法官、三名常任法官，以及由首席法官挑选的一名非常任本地法官，或一名其他普通法适用地区法官组成。根据香港回归以来的惯例，终院审判庭处理的大部分案件，均有海外非常任法官参与。

香港特首李家超在2021年以时任政务司长身份回复立法会提问时说，一直以来，除了少数例外情况，终审法院均从非常任普通法法官的名单选出一名法官出庭聆讯，并称首席法官一贯考虑法官是否可抽空参与、法律专业范畴和按键性质等不同因素，邀请海外非常任法官参与审理。

吕世瑜去年4月承认触犯《香港国安法》下煽动他人分裂国家罪，区域法院法官界定案件情节严重，据国安法条文须判囚五至10年，将原定的三年八个月刑期改为五年，令吕世瑜失去认罪的三分之一减刑。吕世瑜不服判刑，上诉失败后，再申请终极上诉，获上诉庭批出证明书。终审法院上诉委员会今年5月16日开庭处理其逾时上诉许可申请，批准他上诉至终院，排期下星期三（8月9日）审理。