原中国铁路总公司总经理盛光祖被控受贿逾6000万人民币

中国原铁路总公司党组书记、总经理盛光祖被控受贿逾6000万人民币。

据央视新闻报道，陕西省宝鸡市中级法院星期四（8月3日）一审公开开庭审理了盛光祖受贿案。

陕西省宝鸡市检察院起诉指控：2004年至2022年，盛光祖利用担任海关总署党组副书记、副署长、党组书记、署长，原铁道部党组书记、部长，原中国铁路总公司党组书记、总经理，第12届全国人大常务委员会委员、财政经济委员会副主任委员等职务上的便利，为有关单位和个人在企业经营、项目承揽、职务晋升、工作调整等方面谋取利益，直接或者通过他人非法收受财物共计折合5666万余元（人民币，下同，1045万新元）。

盛光祖2021年11月利用原担任中国铁路总公司党组书记、总经理的职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为相关单位在企业经营方面谋取不正当利益。

2015年至2022年，盛光祖通过他人非法收受财物共计折合714万余元。

盛光祖当庭表示认罪、悔罪。庭审最后，法庭宣布休庭，择期宣判。

公开资料显示，今年74岁的盛光祖是江苏江宁人，从上海铁道学院毕业后，他到南京铁路分局下属的南京工务段工作，于2011年出任铁道部部长，并于2013年铁道部撤销后担任中国铁路总公司首任总经理。

2016年10月，盛光祖卸任中国铁路总公司总经理。去年3月，盛光祖因涉嫌严重违纪违法被查，并于9月被开除中共党籍。