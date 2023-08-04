中国常驻联合国代表：彻底解决粮食难题须聚焦根源性问题

联合国安理会星期四（8月3日）就冲突与粮食安全问题举行高级别公开辩论会。中国常驻联合国代表张军在会上发言时指出，要彻底解决粮食难题，必须聚焦根源性问题。

据中新社报道，联合国饥荒预防与应对协调员盖拉尼作通报时说，当今世界面临多重威胁和挑战，而饥荒是一条红线。去年，全球遭遇严重粮食不安全的人数超过2.5亿，其中有七个国家的大量人口面临饥荒。饥饿和冲突往往相互助长，这是一场人为的危机。

据中国常驻联合国代表团官网星期四发布的新闻稿，中国常驻联合国代表张军说，粮食问题关乎民生与安全，复杂性、敏感性强，产供链、波及面广，是长期反复延宕的全球性挑战之一。

他指出，联合国安理会高度关注此问题，从不同角度采取积极行动，包括通过了第2417号决议，对武装冲突中保护平民、保障农业设施、加大人道投入提出明确要求。国际社会要共同行动，推动安理会相关要求落地见效，坚持政治解决争端，阻断冲突与饥饿之间的恶性循环。

张军说，当前，全球粮食安全形势更加严峻，中方支持联合国机构发挥专业优势和协调作用，动员国际社会特别是发达国家加大人道援助力度，补齐全球人道响应资金缺口，缓解有关国家人民的燃眉之急。在应对好紧迫问题的基础上，要彻底解决粮食难题，必须聚焦根源性问题，进行系统审视。

他表示，粮食危机同其他传统非传统安全问题相互交织。没有国际社会的共同安全，就很难有持久的粮食安全。国际社会要牢固树立共同安全理念，坚决反对单边制裁、“脱钩断链”、破坏市场秩序、打压别国企业等影响国际粮食安全和全球合作的行为。中方敦促有关国家立即停止此类既缺乏法律事实依据、也有违公平正义的做法。

张军强调，要将粮食问题放在全球宏观经济政策协调和可持续发展的大框架中加以应对。发达国家应取消不合理的农业补贴，采取负责任货币政策，减少输入性通胀、汇率波动等因素对发展中国家粮食安全的冲击。同时要切实兑现官方发展援助承诺，不能搞技术封锁、“小院高墙”那一套，而应加快生物、数字、空间等技术转移应用和知识分享，为发展中国家加强能力建设和持久发展创造更好条件。

张军指出，国际社会要以今年9月可持续发展目标峰会和明年未来峰会为契机，从制度、规则层面完善国际粮农治理，重点是增加发展中国家代表性、发言权和决策权，取消单边制裁措施对粮食生产和出口的限制，打击投机资本和价格垄断，打造安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的产供链体系，构建更加公平合理的国际粮食贸易秩序。