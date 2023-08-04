中国官媒鼓励让民众通过股票基金赚钱

中国官方出台一揽子措施盼能释放民众消费潜力之际，官媒《经济日报》发文称，民众要有钱才敢消费，而要增加民众口袋里的钱，就要让民众能借由股票基金等管道赚钱。

《经济日报》星期四（8月3日）刊登的文章指出，民众要有钱才能消费、才敢消费，因此要设法提高民众财产性收入，“让居民通过股票、基金等渠道也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力”。从这个角度来说，发挥好资本市场的作用，是恢复和扩大消费的必要之举。

文章说，中国拥有2亿多股民、7亿多基民，资本市场的潜在购买力不可小觑。但当前资本市场权益类资产估值水平总体偏低，中小投资者获得感普遍不足。“财产性收入如果迟迟不见增长，庞大的投资者群体购买力就难免受到约束。”

文章认为，要多措并举提升市场活跃度，推动股市走出“慢牛”格局，助力投资者“能消费、愿消费、敢消费”。这包括要壮大理性成熟的专业投资力量，继续畅通各类中长期资金入市渠道，不断放宽中长期资金入市比例和范围，引导长钱“长投”。

文章还提出，要更大力度培育专业机构投资者，通过提升专业投研能力，增厚投资者财产性收入；支持上市公司通过并购重组等方式聚焦主业做大做优做强，提高竞争能力、创新能力；鼓励引导上市公司建立常态化分红机制，提高现金分红比例，以真金白银回报投资者。

文章认为，投资者对未来的预期越稳定，后顾之忧越少，消费意愿越强。只要资本市场活了，企业经营好了，投资收入增长了，消费者自然更有底气。

中国国家发展改革委员会7月31日公布《关于恢复和扩大消费的措施》，围绕六方面提出20条政策举措，希望能充分释放中国民众的消费潜力，提振经济。