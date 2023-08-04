台民调：民众认为柯文哲最有能力让两岸避战

台湾一份民调显示，民众认为民众党总统参选人柯文哲比其他参选人更有能力维护两岸和平，避免战争。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，两岸圆桌论坛协会星期五（8月4日）召开记者会，并公布多项民调。在总统选举支持度上，民进党参选人赖清德以35.4%支持度领先柯文哲的33.3%和国民党参选人侯友宜的18%。

如果鸿海创办人郭台铭加入选战，并与柯文哲形成“郭柯配”，与赖清德的支持度差距将缩小至0.8%，分别是34.8%与35.6%。侯友宜则继续被边缘化，支持度跌至17%。

针对陆美台关系的处理能力，有34.4%民众认为柯文哲最有能力处理好三方关系，领先赖清德的27.2%和侯友宜的12.9%；台美关系方面，赖清德则以37.4%居首，领先柯文哲的31.9%和侯友宜的11.7%。

在两岸关系处理能力上，柯文哲以35%信赖度位居第一，领先赖清德的22.3%和侯友宜17.5%；在维护两岸和平、避免战争的能力上，柯文哲也以33.6%居首，领先赖清德的23.2%和侯友宜的19.1%。

两岸圆桌论坛协会理事长张显耀分析，赖清德虽然在总统支持度方面获得最多支持，但在处理两岸关系、维持台海和平避战的能力都只获得两成多的信赖度，“如何在台海避免战争，同时维持国家利益与安全，赖清德必须说清楚”。

民调还显示，在2024总统大选结束后，有29.4%民众认为中国大陆对台影响较大，略高于认为美国和中国大陆对台影响一样大的29.2%，以及美国对台影响较大的27.5%；且有更多民众认为，比起只和中国大陆或美国发展关系，台湾同时与中国大陆和美国发展关系更加重要，认同度达38.8%。

淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山表示，虽然两岸关系不是此次大选最重要的议题，但如何处理与中国大陆的关系，仍是大选后首个要面对的问题。他认为，明年选举结束后，九二共识将是两岸关系的重点，“没有九二共识就没有对话”，除非台湾可以提出别的论述而又能让大陆接受，只是目前还没看到这种论述。

赵春山认为，若是赖清德当选两岸关系一定恶化，“兵凶战危将更进一步”，因为赖清德“做不到接受九二共识、丢掉台独标签”。他指出，台湾目前只有国民党与中国大陆最高层有沟通管道，包括民进党、柯文哲，甚至郭台铭都没有。

根据民调，在中国大陆与美国在地缘政治、贸易、科技、军事等全面性的竞争关系下，有近半数民众，即48.1%民众认为台湾不应选边站，而应以台湾自己的利益为考量。另有25.6%民众选择“亲美抗中”，有14.3%民众选择“亲中抗美”。

上述民调由两岸圆桌论坛协会委托QuickseeK民调中心执行，调查时间是2023年7月28日至7月31日进行，对象为全台22县市且年满20岁的一般民众。有效样本为1071份，抽样误差在正负2.99个百分点以内。