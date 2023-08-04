澳总理：中国决定剔除对澳大麦反倾销税和补贴税是好结果

澳大利亚政府乐见中国决定剔除对澳洲大麦实施的反倾销税和补贴税，澳洲总理阿尔巴尼斯星期五（8月4日）说，这是一个好的结果。

综合路透社和法新社报道，除了阿尔巴尼斯外，澳大利亚外交部长黄英贤星期五在外交部官网发声明说，欢迎中国决定取消对澳洲大麦实施的反倾销税和补贴税。

黄英贤在声明中说：“澳洲政府今天接获通知，中国将从明天起剔除对澳洲大麦实施的80.5%的反倾销税和补贴税。我们欢迎这样的结果，让我们的大麦出口商可以重新进入中国市场，也有利于澳洲生产商和中国消费者。”

黄英贤说，今年4月，中国政府宣布对澳大麦关税进行为期三个月的评估 ，澳洲政府则同意暂停在世界贸易组织对北京提出的申诉。上述税务措施的剔除，意味着澳政府向世贸组织提出的申诉也将中止。

她还说：“我们也明确表示希望看到澳洲葡萄酒所面对的类似关税也获得剔除。与此同时，我们将就澳洲葡萄牙的关税纠纷持续向世贸组织申诉，并有信心能得到正面的回应。”

中国商务部星期五在官网公告，将从星期六（8月5日）起，取消对澳大利亚大麦实施的反倾销税和反补贴税措施。

根据公告，中国商务部在2020年5月18日发布两则公告，决定对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税，实施期限自2020年5月19日起五年。商务部今年4月14日对上述征税进行复审，经调查后裁定，已无必要再实施上述征税。中国国务院关税税则委员会接受商务部提出的取消征税建议，遂决定从8月5日起，取消上述征税措施。