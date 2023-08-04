中国欧盟商会：在华外企已出现“承诺疲劳”

中国欧盟商会主席彦辞（Jens Eskelund）称，中国振兴民营经济的努力不足，在华外国企业已出现“承诺疲劳”。

据彭博社星期五（8月4日）报道，彦辞在一份电子邮件中说，中国振兴民营经济的努力不足以帮助在华外企和支撑陷入困境的经济。

他认为，在华外企已出现“承诺疲劳”的迹象，他们开始怀疑中国政府会否出台有意义的经济支持政策。

彦辞表示，中国欧盟商会尚未看到中国政府愿意执行结构性改革的迹象，来解决中国经济面临的根本性挑战，并允许外国和民营企业发挥支持中国经济的潜力。

他还提到，自中国政府放宽严格的冠病防疫措施以来，商会多次与中国政府官员会面。然而，这些官员并不愿意就如何解决中国经济的核心问题进行认真讨论。

彦辞说，中国欧盟商会20多年来提出了许多政策建议，但只有一小部分建议被采纳。

中国欧盟商会上一份立场文件于2022年9月发布，文件呼吁中国向外国企业开放更多经济领域，确保在华外企能与国有企业公平竞争，使营商环境去政治化。

随着中国制造业景气再次萎缩、服务业疲软，经济复苏乏力，中国政府过去一个月来发布多份文件，承诺要振兴民营企业，包括对民营企业与国有企业一视同仁，以及在制定涉企政策、规划、标准时邀请企业家开展咨询等。

不过至今为止，中国政府没有出台大规模的货币和财政刺激措施，以相对温和的措施来刺激消费。

另外，对于中国国务院星期三（2日）鼓励社会大众举报阻碍民营经济发展壮大的线索，彦辞表示欢迎。