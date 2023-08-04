小微企业集聚澳门 滴灌通澳交所正式营运

滴灌通澳门金融资产交易所（以下简称“滴灌通澳交所”）星期四（8月3日）在澳门举行正式营运启动仪式。这是首个收入分成产品金融市场，旨在用数字化的方式连接全球资本和中国小微企业。

据中新社报道，澳门特首贺一诚、澳门中联办主任郑新聪、中国外交部驻澳门特派员公署特派员刘显法、滴灌通创始人及主席李小加（港交所前行政总裁）等人，以及近600位投资者、中国小微企业、商会协会、金融机构与媒体代表参加了启动仪式。

澳门经济财政司司长李伟农在致辞时说，希望滴灌通澳交所正式运营后，能够利用澳门的制度优势及高度开放的金融体系，协同横琴粤澳深度合作区的创新政策和资源优势，引导国际资金聚集澳门，并通过境内外的联动，为中国大陆的小微企业精准赋能，为澳门经济适度多元作出贡献。

李小加致辞时称，2021年的今天滴灌通宣布正式启航，如今已完成新一轮融资，滴灌通澳交所正式运营。期待更多的生态伙伴参与，共同服务和开拓中国小微经济这一投资蓝海。

据介绍，滴灌通集团自2021年8月成立起，已在中国逾220个城市投资超过9300家小微门店。滴灌通澳交所创设收入分成产品，让投资者能够直接、分散地投资于小微实体门店，让小微企业直通资本市场。

滴灌通澳交所正式营运后，将立足澳门双循环交汇处的区位优势，不仅可以为澳门经济适度多元作出更大贡献，更将连接国际市场资本与中国小微企业，推动全新基础设施赋能商业进化。