宝能集团回应欠薪：薪资缓发单元正在全力解决

针对网传中国宝能集团欠薪超过13亿元（人民币，下同，2.44亿新元）的情况，宝能集团发声明称，薪资缓发的经营单元正在全力解决。

据中新经纬报道，宝能集团星期四（8月3日）在官网发布声明称，集团坚决履行企业主体责任，绝大部分经营单元均正常发薪，部分存在薪资缓发的经营单元正在全力解决，从未懈怠。

声明还就宝能集团董事长姚振华被讨薪者包围一事作出回应。

据《中国基金报》报道，姚振华星期一（7月31日）在深圳市宝能总部附近被围住，与多名讨薪者对峙数分钟，现场一片混乱。在众人拉扯中，姚振华摔倒在地，眼镜被“打掉”。

宝能集团在声明中强烈谴责7月31日的暴力袭击事件，称集团已采取相应法律行动，并采取必要措施，确保全体干部员工的人身安全，及企业正常经营。

宝能集团网上流传的欠薪情况表显示，宝能体系内16个板块欠薪超过13亿元，其中，光是2021年7月至2022年4月的欠薪就达7.2亿元。在汽车板块，宝能汽车累计欠薪6.47亿元，观致汽车累计欠薪1.3亿元。此外，集团总部和钜盛华欠薪也均超过了1.1亿元。

总部位于深圳的宝能集团在1992年成立，目前有高端制造、国际物流、综合开发、民生服务四大核心业务板块，业务遍布中国30多个省市自治区、300多个城市。