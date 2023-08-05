英媒：中美将开辟新沟通渠道

知情人士透露，中国和美国将开辟新的沟通渠道，以处理两国之间存在分歧的议题。这是自美国国务卿布林肯今年6月访华以来，两国在稳定关系方面取得进展的迹象。

据英国《金融时报》星期五（8月4日）引述三名知情人士报道，华盛顿和北京将共同创建两个工作小组，专注于处理亚太地区问题和海洋问题。两国还可能成立第三个工作小组，处理更加广泛的问题。

知情人士说，中国外交部北美大洋洲司司长杨涛星期一（7月31日）在华盛顿与美国国务院亚太事务助理国务卿康达等官员会面时，讨论了成立工作小组的安排。预计两国官员将在未来几个月内拟定细节，但双方仍未达成最终决定。

另一名知情人士透露，中美两国正考虑举行一系列会议，为两国面临的棘手问题制定明确的解决目标，但华盛顿不会重现前几届政府曾开启的正式对话。

美国众议院中国事务主席加拉格尔（Mike Gallagher）曾将中美高层互动形容为“僵尸接触”，过于关注过程而非结果。

当前中美关系已在台海问题、科技战、出口管制等一系列问题下降至冰点。但近几个月来，布林肯、美国财长耶伦、总统气候特使克里等美国高官相继访华，暂时缓解了两国日趋紧张的关系再螺旋下滑的担忧。美国商务部长雷蒙多也计划在近期内访问中国。

报道称，两国计划开辟沟通渠道，是中美领导人去年11月在印尼峇厘岛会晤达成共识后的第一个切实进展，即为两国关系设定护栏，防止中美竞争转向冲突。

曾任美国驻港澳总领事、现为亚洲集团合伙人的唐伟康（Kurt Tong）认为，这将是两国多年来首次计划就核心问题重启系统性沟通，这是加强国家安全的一种非常重要的方式，通过向潜在对手明确传达意图，既起到威慑作用，又能起到保证作用。

不过，此举能否扭转中美关系，专家仍持怀疑态度。

布鲁金斯学会中国问题专家何瑞恩（Ryan Hass）说，美国对为谈判而谈判并不感兴趣，在与中国同行的交流中，美国官员没有做出过任何让步，“我预计这种态势将持续下去”。

德国马歇尔基金会中国问题专家葛来仪则对中美共同创建工作小组表示欢迎，但其成效仍有待观察，“北京方面是否愿意与美国合作，向朝鲜施压，迫使朝鲜重返消除核武器的谈判，或者讨论中国如何在结束乌克兰战争方面发挥作用？”