中国使馆批俄罗斯野蛮执法阻止中国公民入境

中国驻俄罗斯大使馆星期五（8月4日）抨击俄罗斯“野蛮执法”阻挡中国公民入境，损害中国公民权益，就此向俄罗斯提出交涉。

“中国驻俄罗斯大使馆”微信公众号星期五发布消息称，五名中国公民7月29日拟驾车从哈萨克斯坦经阿斯特拉罕州卡拉乌泽克口岸入境俄罗斯时遇阻，被注销旅游签证、拒绝入境。中国使馆领事人员接到求助电话后，了解事件原委，安抚当事人情绪，并要求俄罗斯为当事人再次申签和提供入境便利。

使馆8月2日通过当事人上传的视频了解到，俄边防人员对中国公民进行长达四小时反复审查。中国使馆相关部门因此分别约见俄罗斯外交部、联邦边防总局、联邦安全总局等部门提出交涉，批评俄罗斯“野蛮执法、过度执法”，严重损害中国公民合法权益。

中国使馆称，这与当前中俄关系友好大局不符，与两国日益密切的人员友好交流趋势不符。

中国使馆要求俄罗斯立刻查明事件原因，采取积极措施，全力消除恶劣影响，并保证此后不再发生类似事件。中国使馆还要求俄罗斯进一步调查边检人员过度执法行为，给中方一个满意的答复。

根据中方消息，俄罗斯方面表示，上述事件为单一事件，俄罗斯欢迎中国公民赴俄，对中国公民没有任何歧视性政策和行为。经初步核实，出现拒绝入境情况原因是“相关中国公民签证申请的前往目的地与实际目的地不符，违反俄相关法律规定”。

一名拥有90多万粉丝的中国网红“晋文新”7月31日在抖音上传一段视频，称他和他的四个朋友开车穿过俄罗斯南部城市阿斯特拉罕附近的边境检查站时，被俄罗斯官员“像罪犯一样对待”，他们的行李被检查了三次，还被要求将行李内的所有东西陈列出来。

晋文新说，他们计划访问阿塞拜疆和格鲁吉亚，然后前往土耳其，在出发前已获得了签证和驾驶许可证等所有必要的文件。但在边境滞留了四个多小时后，俄罗斯官员仍以“手续不齐全”“违反移民法规定”等理由拒绝他们入境。

他说，他们被拒绝入境后，还被要求采集指纹、虹膜和照片，“我们确实觉得自己像犯人一样被对待”。他们拒绝服从，因此被要求10分钟内返回哈萨克斯坦，全程历时七个多小时。他表示，这让他“深刻体会到了中俄友谊就是那么的博大精深”。