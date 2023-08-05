万科创始人王石：中国房地产处于调整期 政策出台后可克服挑战

中国房地产巨头万科集团创始人、深石集团创始人王石近日说，中国房地产目前处于调整期，会面临如流动性问题在内的诸多挑战，但中国有着庞大的市场，随着相关政策的出台，相信是可以克服挑战的。

根据“高净值企业家研究院”公号星期五（8月4日）消息，王石在一场圆桌论坛上针对房地产行业是否已经到了拐点的提问，作出上述表述。

王石还提到，房地产大规模的建设，拆迁是过去了，整个城市中心功能的需求发生了改变，现在才是开始。对企业而言，其中存在着许多机遇。比如双碳在中国有着非常多的应用场景，也是国家的发展方向，会诞生许多相关领域的企业，应给予关注。

对于企业实现长期增长目标的关键要素，王石认为，房地产要打造多运营场景，如在办公楼中加入运动场所、幼儿园等，这是未来的趋势，所以企业家一定要转变观念，传统观念未来会遇到更多的问题。

参加同个活动的御风集团董事长、万通集团创始人冯仑则提到，房地产相关政策的出台是为了修复市场，使市场回到正常的选择功能、竞争功能、激励功能上。房地产住宅领域还未度过艰难时刻，这是一个过程，最后也会影响到企业的发展方向。

对于房地产行业未来的发展机会，冯仑指出，目前来看，供给侧与需求侧出台了诸多政策，依靠这些政策来真正刺激市场需求很重要，同时围绕房地产行业，许多次级需求会延伸出来。

冯仑认为，房地产行业中的住宅领域虽然已经进入“后开发时代”，会“减速，减量，减价”，但这并不能说明房地产行业不行了，因为除住宅以外，还有许多可以开发的领域，如商业办公、酒店、物流仓储、医疗健康、教育研发、政府物业等。对房地产开发企业来说，若还停留在建筑公司的概念，就很难成功。

冯仑提到，不管什么行业，要抓住机遇，首先需要认清当前所处的时代并建立起足够的信心，同时也要认清技术对民营企业发展的重要性，尝试突破传统观念，才能更好适应变化。