柯文哲：程序上很难当郭台铭副手

针对有无可能与鸿海创办人郭台铭搭档参选台湾总统，民众党总统参选人柯文哲说，在程序上自己很难当郭台铭副手，郭台铭也不是喜欢当副手的人。

据台湾风传媒报道，柯文哲星期五（8月4日）在网络节目《兰萱时间》接受专访。当被问及如果郭台铭民调维持在10%以上，是否可能与郭台铭合作时，柯文哲说，这要看如何搭配，民众党已正式提名总统人选，如果他选择当郭台铭副手，“不是不可能，是太难了”，单走程序就不得了；副总统则还没提名，随时可以换人，但郭台铭也不是喜欢当副手的人。

柯文哲称，登记连署参选总统的期限是9月17日，现阶段“且战且走”是一个应对方法。他说，很多事情不必预设立场，因为这些事情往往不是政治人物在做决定，而是民意浪潮会推着他们往前走，替他们做出决定。柯文哲更引用《侏罗纪公园》的台词，表示“生命都会找到出路”。

国民党全代会正式提名新北市长侯友宜参选总统后，今年5月争取征召失利的郭台铭仍动作频频，参选意愿越趋明显。综合分析认为，郭台铭将在8月23日“八二三炮战”65周年当天宣布参选决定，并在9月17日公民联署截止前发动百万人联署，垫高参选气势和谈判筹码。

外界认为，郭台铭参选将重创柯文哲和侯友宜选情，等同保送民进党参选人赖清德当选，非绿营阵营只有整合才能实现政党轮替的目标。