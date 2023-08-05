海南儋州1300万人民币招标拆方舱

中国多个城市围绕方舱医院的去留问题引发讨论。在一些城市招标建设方舱医院同时，也有城市在招标拆除方舱医院。据网民反映，海南儋州市政府发布“方舱医院项目设施拆除及场地恢复工程”招标公告，招标控制价达1300万元（人民币，下同，约242万新元）。

综合大风新闻和澎湃新闻报道，根据儋州市政府官网的7月14日的招标公告显示，招标项目儋州市方舱医院项目设施拆除及场地恢复工程已由儋州市行政审批服务局批准建设，招标人(项目业主)为儋州滨海新区建设投资有限公司，建设资金来自政府，项目出资比例为政府投资100.00%。

项目内容及规模：儋州市一号方舱医院，建筑面积达4.2万平方米；二号方舱医院，建筑面积达6.8万平方米；三号方舱医院，建筑面积达3.5万平方米。主要建设内容包括电气工程、给排水工程、智能化工程、建筑工程、暖通工程等设施拆除及场地恢复工程。招标控制价约1385万1968元。质量要求为：拆除后分类进行打包，其中电器类产品使用塑料防压膜进行包装，装车后对现场进行保洁，运送到指定区域后进行分类存放并做好保护。

儋州市政府8月4日下午公布了方舱医院项目设施拆除及场地恢复工程中标候选人公示公告。三家公司报标价格分别约为1342万6222元、1343万6086元、1344万3131元。

网民对此提出质疑，指出当初花大价钱建成的方舱医院，为什么不能另做他用，反而必须要花大价钱拆除？还有网民认为，拆除已经建成的方舱医院，有浪费公共资源的嫌疑。

儋州滨海新区建设投资有限公司相关负责人8月4日下午回应媒体查询时说，之所以必须拆除方舱医院，而不能另作他用，可能与方舱医院所使用土地是租赁他人场地的原因。花费1300万元，主要是因为涉及的设备很多，“这些设备后续会由卫健委处理。”

对于拆除方舱医院招标价1300万元是否过高？该负责人说，1300万元的价格是专家研判后定的，他不清楚原因。

此外，中国其他多个地方对方舱医院的去留近日作出表态。

重庆市长寿区卫生健康委员会近期在答复“关于后疫情时代方舱医院去留的建议”时介绍，对方舱内仍余留的医疗物资、部分基础设施等，区卫健委根据各街镇公立医疗机构实际情况，对医疗设备、病床、器械、耗材、生活用品等进行统筹分配。

对方舱房屋的处置，将以科学合理运用房屋为前提，或者恢复成厂房出租，或者按照政协委员说的作为抗击疫情纪念馆，或者康复养老，或者中药材加工厂等。

河北邢台市宁晋县在答复“后疫情时代合理利用方舱医院”提案时透露，今年，该县组织养老服务第三方机构对宁晋县方舱医院的现场进行了考察评估。

第三方机构认为：该方舱医院选址不符合养老机构建设的否决项相关要求，建筑结构抗震设计等安全指标不达标，消防设施及适老化改造难度很大，不建议将该方舱医院改造利用为养老服务设施。近期，上级已提出要求，暂时保留方舱医院，将根据政策适时对方舱医院进行充分利用。

安徽宣城市郎溪县经开区管委会在回应方舱医院闲置问题时表示，将根据园区企业及其他意向租赁人的需求，陆续对外招租。

四川自贡市贡井区卫生健康局介绍，已将方舱医院空置的医疗及办公物资分流到各个机构，保障一线救治能力。现方舱医院相关外围硬件仍然保存以备再次启用。