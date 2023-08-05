黑龙江四条江河发生洪水 多个村庄被淹

中国东北部的黑龙江省洪灾持续严峻，当地已有四条江河发生洪水，除了稻田被淹，许多村庄也遭到洪水淹没而失联。

综合澎湃新闻、央视新闻等报道，受连日强降雨影响，黑龙江多条河流星期六（8月5日）超警戒水位，牡丹江、拉林河、蚂蚁河、雅鲁河洪水已形成。黑龙江已发布地质灾害气象风险红色预警、暴雨红色预警，哈尔滨防汛应急响应提升至一级。

截至星期五（4日）早上8时，哈尔滨市共有63座水库超汛限0.03至4.81米运行，九条河流12个站超警戒水位0.4至2.47米。

黑龙江省应急管理厅公布消息称，8月2日以来，黑龙江省哈尔滨、牡丹江、伊春、齐齐哈尔四个市（地）的21个县（市、区）遭受风雹和洪涝灾害，其中哈尔滨、牡丹江洪涝灾害较为严重。

蚂蚁河堤防尚志段星期五起也出现重大险情，龙凤山、磨盘山等水库存在重大风险，预计蚂蚁河、拉林河将发生超50年一遇洪水过程。蚂蚁河、拉林河均为松花江支流，分别流经黑龙江哈尔滨尚志、五常两个县级市。

在洪水经过的区域，不少地点已经停水停电，蚂蚁河畔的很多房屋也被河水淹没。不少群众已经被转移至安全地带。

央视新闻公布的视频画面显示，尚志市、五常市等多地积水严重，稻田被淹，有房屋被冲走，一些地方只能看到屋顶。

尚志市居民星期五还说，受洪水影响，一面坡镇九江村灾情严重，整村已失联两天。一面坡镇政府也说，较强水势造成物资运送困难。

中国中央气象台专家表示，相较于华北地区的强降雨过程，东北地区的对流性更显著，除了短时强降水外，还伴有雷暴大风和冰雹天气，甚至局地可能会出现龙卷风，需要加强防范。