“聊斋热”升温 蒲松龄馆提前开放两天内预约已满

中国歌手刀郎新歌《罗刹海市》爆红后，歌词取材的“聊斋”热度也持续升温，位于山东的聊斋志异作者蒲松龄纪念馆提前部分开放，目前两天内的预约已满。

据山东省淄博市蒲松龄纪念馆8月3日消息，蒲松龄纪念馆决定提前自8月4日起部分对外开放，暂免费预约参观。

蒲松龄纪念馆8月3日发布“温馨提示”称，近期，“聊斋热”持续升温，为满足广大聊斋文化爱好者的参观需求，在保证文物安全、游客安全的前提下，决定自2023年8月4日起部分对外开放。在此期间，文物修缮及展厅升级改造将同步进行，在未完成之前暂实行免费参观。

蒲松龄纪念馆8月4日发布最新提示，根据预约系统最新数据，8月5日、6日蒲松龄纪念馆预约端口（微信公众号端）参观预约名额已经全部约满。

据报道，蒲松龄纪念馆5月8日闭馆修缮，最初拟于7月31日完成蒲松龄故居修缮后开放。但7月31日当天，蒲松龄纪念馆发布“延期开放公告”称，修缮过程中，陆续发现了一些在前期勘察中无法发现的问题，增加了工程量。

同时，夏季高温、降水等因素也给修缮工程进度造成了不利影响，目前各项修缮工作尚未完成，暂不具备开放条件，蒲松龄纪念馆原定于8月15日正式开馆。

中国歌手刀郎新歌《罗刹海市》发布后引发关注，频频冲上热搜，这首歌歌词取材自蒲松龄小说《聊斋志异》中的一篇同名故事《罗刹海市》。

歌曲近期登上多个音乐播放软件的热搜首位，相关话题刷屏各大社交平台，“罗刹海市”这一词条的抖音播放量很快突破了3.6亿。