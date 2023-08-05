港府宣布简化表现欠佳公务员退休机制

香港特区政府宣布简化工作表现欠佳公务员的退休机制，果断处置表现不理想的公务员。

据香港《星岛日报》报道，香港公务员事务局局长杨何蓓茵星期五（8月4日）在港府总部与四个公务员中央评议会的职方代表及四个主要公务员团体代表会面，介绍简化机制重点内容，并收集意见。

杨何蓓茵表示，改善和强化处理工作表现持续欠佳人员的程序，是进一步优化公务员管理的重点措施之一。目前机制的程序过于繁复冗长，当局已检视有关机制，在确保公平公正的原则下，提出简化程序，以改善有关机制的效率和成效，与时并进。

根据当前机制，表现欠佳的公务员退休机制被启动后，相关公务员有四次机会提交申述书。精简流程后，相关公务员只会在两个主要步骤被邀请提交申述书：决策局或部门向人员发出“拟令退休通知书”，告知有意对相关公务员采取行动时，以及公务员事务局准备把个案提交批核当局作出最后决定前。

新措施也规定，工作表现持续欠佳人员在指明期间内改善工作表现的“观察期”，只能在特定情况下延长一次。当局指，此举可减少管理层因犹豫不决而拖延作出决定。

新措施也将取消部门或职系首长在“观察期”完结后，把个案提交公务员事务局前，须先在部门内设立“独立委员会”讨论的要求。由于公务员在接受评核期间的工作表现须令人满意，简化后的机制因此规定必须暂停或延期向该等人员发放增薪点。

杨何蓓茵说，港府十分重视公务员团队的每一位成员，而绝大部分公务员在各自岗位上竭力为市民服务；随着市民对公务员的期望不断提高，管理人员必须及早对公务员团队中工作表现欠佳的人员加以督导和辅助；对于工作表现持续欠佳者，必须果断地去芜存菁，不能让个别表现持续欠佳者影响公务员团队士气和拖低政府整体表现。