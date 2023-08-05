中国生猪价格涨超10% 创今年以来新高

中国本周生猪均价为每公斤16.94元（人民币，下同，约3.1新元），与上周14.89元的均价相比，上涨13.8%。8月3日生猪价格达每公斤17.61元，创今年以来新高。

根据澎湃新闻报道，据中国农业农村部监测，中国农产品批发市场猪肉本周平均价格为每公斤21.45元，与上周19.38元的均价相比，上涨10.7%。

中国猪肉平均价格星期五（8月4日）上涨至每公斤22.17元，与一周前（7月28日）每公斤19.86元相比，上涨11.6%。

报道引述中国养猪网的数据，生猪（外三元）星期五价格为每公斤17.53元，与上周五的15.4元相比，上涨13.8%。从一周均价来看，本周生猪均价为每公斤16.94元，与上周14.89元的均价相比，上涨13.8%。8月3日生猪价格达每公斤17.61元，创今年以来新高。

据卓创资讯监测，供应方面，本周全国生猪交易均重止跌微涨。随着猪价连续上涨，部分养殖方压栏增重，叠加压栏大猪出栏，生猪出栏体重止跌微涨。

卓创资讯监测全国生猪平均交易体重121.00公斤，环比微涨0.17%。需求方面，本周屠宰企业开工率环比微跌。周内多地受降雨影响，且恰逢月末月初，规模场生猪出栏量有限，散户仍有惜售情绪，屠宰企业收购不畅。同时猪肉价格上涨后终端需求量缩减，屠宰企业订单减少，开工率小幅下跌。平均开工率29.93%，环比下跌0.10个百分点。

中国国家统计局8月4日发布2023年7月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。其中，生猪（外三元）价格报每公斤15.1元，环比上涨8.6%，与7月中旬相比，每公斤上涨1.2元。