中国7月自然灾害造成147人死亡或失踪

中国应急管理部通报，7月发生的洪涝、台风、地质灾害等一系列自然灾害共造成147人死亡或失踪，直接经济损失达411.8亿元（人民币，下同，约76亿新元）。

据中国应急管理部官网星期五（8月4日）消息，中国应急管理部发布7月全国自然灾害情况指出，今年7月，中国面临的自然灾害以洪水、台风、地质灾害和干旱灾害为主，风雹、地震、沙尘暴和森林火灾等也有不同程度发生，受灾较严重的省份有福建、重庆、北京、河北、内蒙古等地。

应急管理部通报，7月间的各种自然灾害共造成1601.8万人次不同程度受灾，因灾死亡或失踪达147人；倒塌房屋4300间、严重损坏8400间、一般损坏4万间；直接经济损失人民币411.8亿元。从灾害损失来看，7月是今年以来灾害损失最严重的一个月。

今年7月底，台风杜苏芮从在福建晋江沿海登陆，由于影响范围广、破坏性大，造成福建、浙江、安徽、江西、广东等地传出灾情，影响人数达291万人，其中紧急避险和转移安置共76.8万人，损坏房屋1.5万余间，直接经济损失147.4亿元。

这份资料仅统计7月的灾情，8月初在京津冀地区发生的大雨及洪灾所造成的损失并未计入。河北省防汛抗旱指挥部办公室指出，截至3日，河北共转移民众122.9万人，其中蓄滞洪区转移85.72万人。

另据应急管理部星期三（2日）发布公告，北京、河北洪灾之后，气象资料研判，8月间将有两至三个台风登陆中国，东北全境及华北、华南、西南部分地区降水较往年同期偏多，使南北多地洪涝灾害风险较高，包括城市淹水、山洪等风险。