日本驻港总领事：禁日本食品或损害香港声誉

香港特区政府早前表明一旦日本开始排放核处理水入海，将立即禁止日本10都县水产品进口。对此，日本驻港总领事冈田健一说，他担忧这一举动会损害香港声誉。

香港Now新闻星期六（8月5日）刊出冈田健一的专访内容。他说，现在全球150个地区完全没有对日本食品设限，更有29个地区正准备撤销日本食品进口限制，但香港、澳门和中国大陆计划加强进口管制。“如果你是名日本人，你如何想？我很担心。如果香港政府这样做，可能必然对香港声誉造成损害。”

针对香港禁止日本食品进口，日本会否做出反制，冈田健一说，他能保证日本不是一个会做出不合逻辑、卑鄙、以牙还牙的国家，但他也希望港府要顾及日港关系，尤其2019年香港爆发反修例风波后，香港在日本形象已不太好。

冈田健一重申，核废水处理过后，氚浓度只有世界卫生组织设定饮用水标准的七分之一。他以瓶装水为例称，氚存在于这瓶水中，但普通人饮用时不会担心它存在。所以，氚重要的不是它是否存在，而是它是否合乎安全标准。

他称，希望香港人明白一个简单逻辑，如果日本政府排放危险的水到日本邻近海域，首当其冲受害的是日本人，“任何政府都不可做这愚蠢行为，那会立即危害到自己的人民。”

针对食品进口禁令会否影响日本政府支持港府加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），冈田健一重申，“日本政府不是那种会以牙还牙的政府，那是不合逻辑”。