河南特大洪灾后近百亿重建资金存在虚报截留等问题

河南省审计厅公布去年财政收支审计报告，对河南省特大洪涝灾害灾后恢复重建审计情况进行了披露，发现近百亿元（人民币）灾后重建资金的运用存在问题，其中包括九个县和一户省属企业4.05亿元（人民币，下同，7600万新元）灾后恢复重建资金使用不合规；两个县融资平台公司截留灾后恢复重建资金3091.28万元；四个市县虚报22个项目开工或完工情况，涉及计划投资额12.83亿元等。

根据观察者网星期六（8月5日）报道，河南省审计厅官网7月28日公布的报告显示，连续两年对该省灾后恢复重建情况开展全覆盖、穿透式跟踪审计，重点审计了44个极重受灾县，发现的主要问题：一是淇县等9个县和1户省属企业4.05亿元灾后恢复重建资金使用不合规；卫辉等2个县融资平台公司截留灾后恢复重建资金3091.28万元。

二是博爱等24个市县162个项目推进缓慢，涉及计划投资额31.27亿元；潢川等4个市县虚报22个项目开工或完工情况，涉及计划投资额12.83亿元；新密等4个市县多报15个项目投资完成额4.32亿元。

三是信阳等9个市县24个项目未经验收即交付使用，涉及投资完成额5.63亿元；正阳等73个县242个项目建成后，存在工程质量不达标等问题，涉及计划投资额33.46亿元。四是浚县等3个县3个非受灾项目违规获取重建资金3.75亿元。

报道引述中国应急管理部网站去年1月21日发布的《河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查报告》显示，2021年7月17日至23日，河南省遭遇历史罕见特大暴雨，发生严重洪涝灾害，全省因灾死亡失踪398人，其中郑州市380人；据核查评估，河南省共有150个县（市、区）1478.6万人受灾，直接经济损失1200.6亿元，其中郑州409亿元，占全省34.1%。

中国官媒《光明日报》旗下光明网对前述报告内容发布评论指出，报告披露2021年7月河南省遭遇历史罕见特大暴雨，发生严重洪涝灾害后，两年来近百亿元灾后重建资金的运用存在问题。

评论文章质问，灾后重建资金是国家和政府划拨的专项资金，为什么没有用到老百姓身上？又是谁如此胆大妄为？监管核查又在哪里？

文章最后说，重建家园的灾后重建资金出现问题，损失的是国家，痛心的是百姓，容不得一分一毫的差池。国家的钱，老百姓的钱，必须明明白白，必须一查到底。