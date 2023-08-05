议员吁港府就《愿荣光》禁制令被驳回提出上诉

香港高等法院早前驳回港府针对反修例运动歌曲《愿荣光归香港》提出的禁制令申请，但有不少香港议员呼吁港府提出上诉，认为禁制令有助维护国家主权，符合法律程序和程序正义。

据香港中通社星期六（8月5日）报道，香港立法会议员李世荣称，《香港国安法》实施以来，《愿荣光归香港》从未消失，甚至香港体育代表团在海外参加比赛时被误当成“国歌”，产生种种负面影响。

他称，香港律政司早前向高等法院申请禁制令，禁止以任何方式传播《愿荣光归香港》歌曲，是“维护正义且有法可依的措施”，也表达对港独分子零容忍的明确信号。

另一名香港议员周浩鼎也称，高等法院判词中提到，禁制令会使动机清白人士因分享歌曲误坠法网，更会造成寒蝉效应，令大众不敢再合法播放歌曲。但他认为，这一法律观点“出现根本错误”，《愿荣光归香港》已经涉及国家安全问题，“为何还会扯上言论自由”，并表示法庭并没有正确理解国家安全及其重要性。

李世荣称，言论自由是有边有界的，散布分裂国家宣扬港独的思想更加必须被禁止。维护国家的主权和安全是特区政府行政、立法、司法机关，甚至每一位市民都需要履行的责任。

立法会议员颜汶羽更称，由此事可以看出，香港司法改革势在必行，有必要检讨《香港国安法》实施以来的司法运作。香港要建立起符合“一国两制”原则的司法框架，更有效履行维护国家安全的宪制责任。

在多项国际体育赛事播出香港得奖选手的国歌时，误播了《愿荣光归香港》而不是中国国歌《义勇军进行曲》后，港府向法院申请禁止以任何方式传播《愿荣光归香港》。

香港高院法官陈健强上星期五（7月28日）颁布判辞说，考虑本申请时，须顾及言论自由的权利，尤其是如批出禁制令可能会产生“寒蝉效应”，即动机清白的人士，或会害怕违反本禁制令所带来的严重后果，因而选择不参加涉及该歌曲的正当活动，考虑到禁令所针对的行为已经有刑事法例可引用来对付，法院拒绝批出禁制令。

对此，香港特首李家超说，有关歌曲经常被用作煽动他人参与极有可能构成分裂国家罪等行为，也被不正确地表述为“香港国歌”，对国家造成侮辱，已要求律政司尽快研究判词，积极跟进。