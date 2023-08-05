中使馆批BBC涉疆报道煽动对立误导受众

中国驻英国大使馆发言人致函反驳英国广播公司（BBC）涉疆报道，指其煽动对立情绪，严重误导受众。

据中国驻英国大使馆官网星期五（8月4日）发布的新闻稿，发言人说，英国广播公司（BBC）星期一（7月31日）播出关于中国新疆的报道，炒作渲染中国对海外维吾尔族人实施“跨国镇压”的不实言论，诬称维吾尔族人遭受“监控”“监禁”，煽动对立情绪，严重误导受众。中方对此坚决反对。

发言人说，所谓中国搞“跨国镇压”纯属无中生有，是美西方不良政客图谋“以疆制华”、抹黑中国的政治操弄。中方一贯尊重他国主权，依法与外国开展执法司法合作，依法保障包括维吾尔族在内的各族群众与境外亲属之间的通讯联系。

发言人称，一段时间来，海外“东突”反华分裂分子编造谎言，称亲人“失联”，但经有关部门核查，这些“失联”人员有的在社会正常生活，有的纯属凭空编造。“BBC大肆炒作对华充满敌视和偏见的歪曲论调，制造分裂，职业操守和社会公德何在？”发言人还指，BBC在涉新疆问题的报道上离自己标榜的公正原则相去甚远。

发言人强调，新疆经济发展、社会进步、民生改善的巨大成就世界有目共睹，绝不是一小撮反华分子与美西方反华势力相互勾连就可以颠倒黑白、混淆视听的；当前新疆处于历史上最好的时期，“在新疆社会和谐稳定、经济持续发展、人民安居乐业的真实情况面前，任何谎言都将不攻自破”，并敦促BBC遵守新闻职业道德，停止炒作涉疆谣言，客观、公正报道中国。