台积电董事长驳硅盾说：大陆不会因半导体选择或放弃攻台

台积电董事长刘德音说，要在世界其他地方复制台积电在台湾取得的成就是极其困难的，尽管台积电正走向全球，但仍需根留台湾。他也驳斥了台积电能保护台湾免于侵扰的“硅盾说”，直言中国大陆不会因为台湾的半导体选择或放弃攻台。

美国《纽约时报》星期五（8月4日）刊登刘德音的专访内容。刘德音6月底在台积电新竹办公室受访时说，如果要快速研发和生产台积电最先进的晶片，需要一代技术、多达3000名研发人员的努力。除了台湾，“我们不能把它放在其他任何地方”。

台积电目前正积极向海外扩张，在美国和日本分别设有两家工厂，并预计可能会在德国兴建多一家晶圆厂。台积电的扩张计划主要是呼应美国晶片供应链多元化战略的一部分。美国政府去年8月通过《晶片与科学法案》，提供230亿美元（约307亿新元）激励措施，使英特尔、三星和台积电得以维持或建立在美国的长期业务。

刘德音在专访中提到，他大约每三个月就会去一次美国，台积电与美国国会、商务部和白宫之间保持着良好关系，“我觉得他们了解我们”。

针对台积电在美国亚利桑那州的工厂进展缓慢、台积电与美国工人之间因文化差异而产生的内部紧张关系也逐渐浮出水面，刘德音说，他已经向美国政府提出建议，除了晶片法案中520亿美元（约696亿新元）的补贴之外，美国还需要提供激励措施，用在购买美国制造的晶片上，“否则该计划很快将碰到瓶颈，台积电目前还想不到解决的办法”。

另外，随着美国强化对中国大陆半导体技术发展的遏制，台积电被夹在华盛顿和北京的中间。台积电2020年也配合美国制裁措施，切断了中国大陆通讯巨头华为的订单，华为当时是台积电的第二大客户。

对此，刘德音说，由于台积电依赖美国的技术，别无选择。他说：“（美国制裁华为）这是可以理解的，但支持与否，我们没有发言权。”

刘德音还驳斥了“硅盾”的说法，即台湾以全球领先的晶片制造能力获得美国支持，并阻挡中国大陆对台开展军事行动。刘德音认为，中国大陆不会因为半导体而攻打台湾，也不会因为半导体而放弃攻打台湾。“这取决于美国和中国：他们要如何维持双方想要的现状。”