王毅与阿联酋外长通话：争取早日达成中海自贸协定

中共中央政治局委员、中国外交部长王毅与阿联酋外长阿卜杜拉通话时指出，两国要落实好首届中阿、中海峰会重要成果，争取早日达成中海自贸协定，推动中阿、中海关系得到更大发展。

据中国外交部官网消息，王毅星期五（8月4日）应约同阿联酋外长阿卜杜拉和巴基斯坦外长比拉瓦尔通电话。

王毅在与阿卜杜拉通话时说，阿联酋是中国在中东的重要战略合作伙伴。中方将继续支持阿方走独立自主发展道路，在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，共同反对外部势力干涉，维护两国主权、安全、发展利益。

他提到，中方愿同阿方携手努力，深化发展战略对接，加强双向投资，打造更多高水平合作成果，共同推动中阿关系不断走深走实。双方要以明年两国建交40周年为契机，进一步夯实两国人民传统友谊。

王毅指出，中方支持阿方办好《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会，愿同阿方在国际舞台上加强战略协作，共同坚持真正的多边主义，反对单边主义和霸凌行径，维护国际关系基本准则，捍卫国际公平正义。

在与巴基斯坦外长比拉瓦尔通话时，王毅表示，中巴“铁杆”友谊历经考验、坚如磐石。无论国际风云如何变幻，无论巴国内形势如何变化，中方将一如既往坚定支持巴方捍卫国家主权、民族独立和领土完整，坚定支持巴维护团结稳定、实现振兴发展，坚定支持巴在国际和地区事务中发挥更大积极作用。

王毅说，中方愿同巴方一道，推动中巴经济走廊建设取得更多务实成果，助力巴可持续发展。