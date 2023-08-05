两栖攻击舰海南舰舰长：作为维护国家统一拳头打造优质战斗力

中国首艘075型两栖攻击舰海南舰舰长张美玉近日受访时说，当下中国海军正经历一次转型，海南舰作为重要的新质作战力量，维护国家统一的拳头，势必要打造成优质战斗力。

中国官媒《环球时报》星期六（8月5日）报道，张美玉接受采访时说，当下中国海军正经历一次转型，努力建设世界一流海军，海南舰作为重要的新质作战力量，维护国家统一的拳头，势必要打造成优质战斗力，不断提升海南舰单舰整体作战能力，平台融合作战能力和编组作战能力，应对新的要求。

他说，要不断提高训练标准和训练难度，使得海南舰编组的作战能力不断有新突破、更快、更准、更高效，确保“我们能够随时在世界各海域执行国家所需要的任何任务，国家利益所致，海南舰航迹必达”。

报道介绍，张美玉毕业于清华大学精密仪器系机械工程及其自动化专业，但他在大四放弃了清华大学的保研资格，选择攻读海军大连舰艇学院航海系交通信息工程及控制专业硕士研究生，因为“做一名海军舰长”是他的理想。

在出任海南舰舰长之前，张美玉先后在襄樊舰、三亚舰等多型驱护舰任职，并担任三亚舰舰长，参加过亚丁湾护航、中外联合演习，实弹射击演练等三十余项重大任务，是一名成熟的一线指挥员。

2022年7月张美玉接任海南舰舰长，不到一个月的时间，他已经基本掌握全舰装备性能。

张美玉说，海南舰看似一艘舰，但实质是一个团队作战，对他而言有三方面的挑战，“首先，需要全面了解海南舰自身的情况，其中我对登陆和航空专业都比较陌生，是全新的领域；其次，作为搭载平台，海南舰搭载了气垫艇、装甲车、直升机等，因此还要掌握‘合作伙伴’的相关情况，做到齐头并进；第三，两栖攻击舰不会单独行动，是编队出击，因此要和编队成员中的驱、护舰以及其他军兵种协同作战。”

报道介绍，张美玉在参加“环太平洋”多国联合演习时曾担任兼职翻译，任舰（副）长时在海上斗争一线直接上机与外军舰长通联，而且参加编写《水兵双语指挥学习手册》。今年5月，海南舰首次迎接外国海军高级将领参观，交流中张美玉不仅在介绍海南舰的工作事宜时娴熟自如，在谈及其他涉外事务时也能对答如流。

谈及外军同行，张美玉表示，“闭关锁国不是正路，我们愿意和各国同行沟通和交流。”在海上执行任务时遇到外军舰艇，张美玉也会视情况主动邀请对方舰长进行沟通和交流，展示出中国舰艇长的自信和大方。“但在执行海上维权斗争时，作为人民海军，我们在国家权益上坚守原则，寸步不让；我们不惹事、不挑事，但也不怕事；我们敢于牺牲，但不能做炮灰，对手越强大才能锻造更强大的自己。”

报道引述某部门政治教导员王利铭回忆说，在一次远海任务期间，海南舰作为编队指挥舰，不出意外被外国舰机盯上。面对错综复杂的海空形势，张美玉沉着指挥，“每当有外军舰机抵近侦察袭扰的时候，舰长总能从多方面初步判明目标性质，似乎在他大脑中存储着对手的具体目标型号，简直就是一部外军’活字典’。”