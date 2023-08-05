蔡英文强调未债留子孙 指马英九执政留下1.7万亿新台币债务

台湾总统蔡英文强调民进党政府是负责任的政府，为基础建设投入巨资，从未债留子孙，并指前总统马英九执政八年留下债务1.7万亿元（新台币，下同，约718亿新元）。

据台湾总统府官网发布的新闻稿，蔡英文星期六（8月5日）上午到新北市板桥参香致词时，作出以上表述。

根据新闻稿，今天（星期六）是观音菩萨得道日，蔡英文在总统府副秘书长张惇涵、立委罗致政和张宏陆陪同下，先后至新北市板桥接云寺、慈惠宫参香，并致赠匾额给庙方。

蔡英文在接云寺致词时说，政府这几年推动前瞻基础建设，每年预算都持续增加。她刚上任时，台湾整体公共建设预算约为3000多亿元，今年已增加至5800亿元，其中有1000亿就是前瞻基础建设计划，目标是希望让台湾建设能够更多、更快、更贴近地方民众的需求，让城乡建设可以做得更好，带动台湾每个区域都能均衡发展。

她说，2016年瑞士洛桑管理学院（IMD）公布的世界竞争力评比，将台湾基础建设评为第19名，今年台湾已进步到12名。这表示台湾建设做得更好，经济发展就能有更好的基础。过去六年，台湾年均经济成长率达到3.4%，高于全世界的平均值。

蔡英文强调，民进党政府投入很多钱投资基础建设，但没有债留子孙，并指“前任及前前任的总统执政八年所留下来的债务大约增加1兆4000亿元至1兆7000亿元”。

蔡英文指出，在她执政的这几年，只增加4000多亿元，其中包括疫情期间的特别预算8000亿元，以及疫后照顾大家的4000亿元，加起来总计1兆2000亿元。即便增加这么多的预算，台湾财政绩效在国际评等里一直站在前几名，今年依据IMD世界竞争力财政情势的排比，台湾是第六名。

蔡英文提到，长照服务在她刚当总统时是一年50亿元，后来加到600亿元，明年预算800多亿元，做政府就是要懂得投资未来、要懂得照顾人民。

她强调，现在的政府是负责任的政府，“我们知道要投资，让经济成长，经济成长以后，国家会有更多的钱，照顾大家”，“过去七年多，我们每一天都在投资台湾的未来、照顾人民”。