中国据报要求部分银行汇报外汇交易量数据

中国金融监管部门对外汇市场持续关注，据悉近期部分银行被要求在常规数据报告之外向监管部门上报外汇交易量等数据。

据彭博社星期五（8月4日）引述知情人士称，至少三家中资股份制银行今年7月底收到国家金融监督管理总局通知，要求银行提交外汇和贵金属交易量历史数据，包括即期和衍生品的季度、年度数据。

中国境内商业银行通常在每个季度开始时需要向金融监管总局例行提交上一季度的运营报表，包括外汇风险敞口等数据，与交易量数据有所不同。

知情人士称，中国境内银行已在7月初向监管机构提交了第二季度银行业务例行报告。

目前尚不清楚监管当局此次要求银行提交额外数据的目的，中国国家金融监管总局未立即回复问询。

另外，知情人士透露，一家城商行7月因过于激进的外汇自营交易被点名，该行第二季度自营与代客交易量之比大幅超过行业水平。2021年，由主要银行组成的外汇自律组织曾倡议将这一比例限制在15倍或以内。上述人士表示，目前并不清楚金融监管总局对股份制银行的数据调研是否与此事有关。

今年上半年人民币贬值压力加大，包括中国央行和外汇局在内的部委已加大对银行业的调研力度，内容涉及资金跨境流动、对汇率波动的看法及市场情绪等方面。中国央行和外汇局在本周召开的下半年工作会议中指出，要加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行。会议并要求推动银行健全汇率风险管理服务长效机制，加强对重点主体汇率避险支持。

受中美利差大幅倒挂、中国宏观经济走势疲弱，以及季节性的中资港股派息购汇等因素影响，人民币对美元6月底一度跌破7.2元，7月份也跌至八个月来的新低。今年以来人民币兑美元的汇率已贬值3.6%，是亚洲表现最差的货币之一。

路透社星期二（8月1日）引述两名知情人士报道，中国国家外汇管理局近期以窗口指导形式对银行发出非正式指令，要求一些商业银行减少或推迟购买美元，以减缓人民币贬值。

中国国家金融监督管理总局于今年5月正式挂牌，统一负责除证券业之外的金融业监管，包括加强风险管理和防范处置，依法查处违法违规行为等，而汇率政策的实施和外汇市场监管职能主要由央行和外汇局承担。