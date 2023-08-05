柯文哲：盼能完成民运人士蒋渭水百年前未完成的事

台湾民众党总统参选人柯文哲星期六（8月5日）向已故台湾民运人士蒋渭水致意，称他和蒋渭水都是医生，希望能完成蒋渭水100年前未能完成的事。

综合台湾风传媒和《自由时报》报道，台湾文化协会成立百年纪录片发表会，适逢文协重要推手蒋渭水逝世92周年，不只蓝白总统参选人出席，行政院长陈建仁、总统府秘书长林佳龙等也到场致意。

柯文哲致辞时说，蒋渭水一直是他的范本，自己也一直在思考，蒋渭水当年提倡的思想，有什么是能够在当今社会延续的。蒋渭水在《临床讲义》中将台湾比喻成病人，还着手创建图书馆、频繁发表演讲等，其实最重要精神在于：如果不改变台湾人的思想文化，这些社会运动不会成功。

柯文哲说，他在2014年参选台北市长时，所用的标语就是“改变台湾从首都开始、改变台北从文化开始”，这是改变台湾文化的社会运动。对他而言，不论在执政，还是在选举，都把它们当成是改变文化的社会运动，所以自己的选举方式与其他人不同，他是到全台湾各地演讲最多的候选人。

柯文哲说，100年前台湾民众党成立后，就遇到日本军国主义的压制被迫解散，100年后另外一个台湾民众党出现了，如今新的民众党正面临网军、侧翼、名嘴、抹黑、抹红、泼脏水、谩骂。他表示，希望100年前台湾民众党没有成功的事情，他们会继续继承下去、发扬光大。100年前蒋渭水没有完成的命运，他会接棒努力完成。

谈到中国大陆与美国的对抗关系时，柯文哲说，台湾是地缘政治的最枢纽位置。如果蒋渭水当时说台湾手握着世界和平钥匙，那台湾当今应当是中美沟通的桥梁，而不是中美对抗的棋子。