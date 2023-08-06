山东德州发生5.5级地震 震中74处房屋倒塌

山东省德州市发生5.5级地震，当地已启动抗震救灾三级应急响应。

综合中新社和央视新闻报道，中国地震台网正式测定，星期天（8月6日）凌晨2时33分，山东省德州市平原县发生5.5级地震，震源深度10公里，3时2分在平原县再次发生3.0级地震，震源深度9公里，两次震中均位于北纬37.16度、东经116.34度。

据山东省应急厅消息，截至早上6时，共发生余震56次。经德州市排查和核查，震中有74处房屋倒塌、21人受伤，道路交通、通信、电力保障等情况正常，油气管道无泄漏。

山东省抗震救灾指挥部3时40分启动抗震救灾三级应急响应，并派出山东省应急厅、山东省地震局负责人带队的指导组赶赴现场。

山东省地震局3时左右举行新闻发布会，地震局副局长刘希强介绍，根据震后趋势的判定，初步认为这次地震发生之后发生更大地震的可能性很小。

“今天2时33分在山东省德州市平原县发生了5.5级地震，这次地震全省普遍有震感。”刘希强说，山东省地震局在震后第一时间采取了一些应急的处置措施，“在3时25分，我们派出了第一批现场工作队，接近4时派出了第二批，两批共计19人奔赴现场”。

刘希强说，这次地震震级在德州市平原县历史上没有过，在震中50公里范围以内，历史上没有发生过5级以上地震。