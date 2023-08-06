《解放军报》重申“军队是要准备打仗的”

中共中央军委机关报《解放军报》发文，重申“军队是要准备打仗的”，强调军队要强化危机意识、打仗意识，统筹好军事斗争准备，提高应对复杂情况的能力等。

《解放军报》星期天（8月6日）发表评论文章，指中共中央军委主席习近平的强军思想中，“军队是要准备打仗的”的部分，回答了强军兴军的根本指向问题。

习近平2017年在中共十九大上提出强军思想，明确军队必须聚焦能打仗、打胜仗，扭住强敌对手，创新军事战略指导，发展人民战争战略战术，全面加强练兵备战，坚定灵活开展军事斗争，有效塑造态势、管控危机、遏制战争、打赢战争。

《解放军报》文章写道，中共十八大以来，面对错综复杂的国内外形势和艰巨繁重的军事任务，中共中央、中央军委和习近平创新军事战略指导，调整优化军事战略布局，把全军工作重心归正到备战打仗上来，带领全军锐意进取、攻坚克难。中国解放军以坚定意志品质、灵活战略策略、有力军事行动，坚决维护国家主权、安全、发展利益，经受住了复杂形势和严峻斗争考验。

文章从军事战略、树立战斗力、作战指挥、实战化军事训练等方面，强调军队要增强军事战略指导的进取性和主动性，适应军事斗争准备基点转变；提高军队建设质量和效益、破除和平积弊，提高新时代备战打仗能力；要加强实战化军事训练，提高训练水平和实战能力，积极主动谋取未来战争主动权等。

此外，文章也指，要建设一切为了打仗的后勤，加快建设现代军事物流体系和军队现代资产管理体系，加快推动现代后勤高质量发展。其中，武器装备是军队现代化的重要标志，必须把武器装备建设搞得更好更快，加快构建适应信息化战争和履行使命要求的武器装备体系，加紧构建武器装备现代化管理体系，加强武器装备实战化运用。

文章最后也强调，战争不仅是物质的较量，更是精神的比拼。文章称，目前世界进入新的动荡变革期，中国安全形势不稳定性不确定性增大，军事斗争任务艰巨繁重。军队要强化忧患意识、危机意识、打仗意识，统筹好各方向各领域军事斗争准备，加强军事力量常态化多样化运用，坚定灵活开展军事斗争，提高及时妥善应对复杂情况的能力，“确保在需要的时候拉得出、上得去、打得赢”。