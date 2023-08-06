北京航空航天大学“70后”副校长张广被查

北京航空航天大学中共党委常委、副校长张广涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中共中央纪委国家监委星期天（8月6日）在官网上通报了张广被查的消息。

公开资料显示，张广1973年10月出生，黑龙江伊春人，研究生学历，工学博士。他2002年11月参加工作，历任北京航空航天大学团委书记，继续教育学院院长、教育集团总经理、资产经营有限公司党委书记、飞行学院院长，资产经营有限公司董事长、总经理兼党委书记，校党委委员、校长助理等职务。

张广2018年12月起担任北京航空航天大学党委常委、副校长。

在担任副校长期间，张广负责安全稳定、后勤保障服务、人民防空、国内合作、医疗卫生、社区管理、基础教育工作，分管安全保卫部（处）、后勤保障处（社区管理服务办公室）/后勤党委、国内合作处、校医院、劳动服务管理中心，联系北航实验学校、幼儿园、各地校级合作基地、北海学院。

另据《北京青年报》微信公众号“政知见”报道，张广是今年落马的第31名中管干部，也是今年第二个落马的“70后”中管干部。

此前在7月18日，中国太平保险集团有限责任公司党委委员、副总经理肖星（1971年12月生）涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

张广还是今年首个被审查调查的来自中管高校的中管干部。

上一个中管高校落马的中管干部是北京师范大学党委原书记刘川生，她于2021年7月主动投案。