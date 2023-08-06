港财政司长︰逾25家创科企业落户香港 可提供超4000岗位

香港财政司司长陈茂波透露，目前有超过25家重点企业办公室已经或准备落户香港，或扩展在港营运规模，预计将创造超过4000个就业机会。

陈茂波星期天（8月6日）发表网志，指港府在引进创科企业方面，已取得一定成绩。他透露，包括创新科技及工业局和引进重点企业办公室在内的港府团队，至今已接触了超过200家企业，有超过25家已经或准备落户香港或扩展其在港营运的规模。

陈茂波介绍，这些企业有不少是市值或估值过百亿元的创科企业，拥有行内前沿技术。按它们目前的计划，首阶段会在香港合共投资超过170亿港元（约29亿新元），并创造超过4000个就业机会，当中大部分为科研或高管职位。

陈茂波还说，港府正与更多大陆及海外重点企业深度商谈，相信下半年会有更多重点企业在香港开展业务。他又指，最近到访的几家大陆科技企业，都已落户香港，或正积极落实来港计划，其中三家将国际总部和境外研发中心定在香港。

他举例说，最近确定落户香港的企业包括大陆专注高发癌症居家早筛的企业诺辉健康，以及高端医疗诊断设备研发和制造企业美时医疗等。此外，科技龙头华为，以及电商龙头美团、京东等，也将积极扩展在港的运作和发展新业务。

陈茂波指出，面对不断变化的外围环境挑战，香港要辨识大势，发挥好自身的优势和国家政策的支持，守正创新、锐意发展，不断提升自身的竞争力，开辟更多的新赛道，在挑战中拥抱新的发展机遇。