侯友宜批蔡英文破坏财政纪律 恐将“债留曾孙”

针对台湾总统蔡英文此前称任内从未债留子孙，在野的国民党总统参选人侯友宜批她“睁眼说瞎话”，指蔡英文将特别预算变成常态化、严重破坏财政纪律，未来恐怕不只债留子孙，更将“债留曾孙”。

据三立新闻网、联合报等台湾媒体报道，侯友宜星期天（8月6日）在云林接受媒体采访时说，蔡英文星期六（5日）说自己任内没有债留子孙，根本是“睁眼说瞎话”，不但将特别预算变成常态化，举债金额更是超过国民党政府执政时期，这是不争的事实。

侯友宜说，当前台湾的财政纪律已被严重破坏，未来恐怕不只债留子孙，更将“债留曾孙”，下一代台湾人都要背庞大的债务负担。

报道称，据统计蔡英文政府目前已举债1万2787亿元（新台币，下同，约540亿新元），超过马英九政府时期的7909亿元。

据此前报道，蔡英文强调，民进党政府投入很多钱投资基础建设，但没有债留子孙，并指“前任及前前任的总统执政八年所留下来的债务大约增加1兆4000亿元至1兆7000亿元”。

另一方面，针对赖清德竞选办公室发言人陈世凯称侯友宜连续两年社会住宅兴办量为0户一事，侯友宜也反驳称，事实是新北市至今已兴办1万1000户社会住宅。

侯友宜指，赖清德从喂药案至今连一句道歉都没有，现在竟还捏造不实的社宅数据，而他身为副总统，当过行政院长、台南市长，不但无视民进党执政社宅20万户的承诺跳票，在台南市长任内的社宅，更是毫无建树。

他批评，赖清德是“有嘴说别人，没嘴说自己”，请他不要再拗蛮，应先深刻自我检讨。