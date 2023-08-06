中战华信子公司涉非法集资被立案侦查

中国国资企业中战华信集团旗下湖南子公司涉嫌非法集资，被长沙警方立案侦查。

据“证券时报e公司”星期天（8月6日）报道，湖南长沙市公安局开福分局5日发布的警情通报称，中战华信在湘子公司违反国家金融管理法律规定，想社会公众非法吸收资金，数额巨大。

通报称，目前中战华信集团法定代表人刘某安、高管浦某等一批涉案嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。公安机关将进一步加大案件侦办和追赃挽损力度，全力维护民众合法权益。

长沙市公安局开福分局同时还发布了《“中战华信”涉嫌非法集资案集资参与人信息登记公告》，其中明确，为及时、准确、全面查清案件事实，维护集资参与人合法权益，根据处置非法集资相关规定，将依法开展集资参与人信息登记工作。

根据公告，登记时间截止今年12月31日，登记对象为向中战华信在湘设立的“湖南玛丽莱珠宝集团有限公司”和“长沙红豆杉资产管理有限公司”非法集资活动投入资金，并签订合同、协议等文件的集资参与人。

据报道，在媒体问政栏目“问政湖南”平台上，早有多项关于湖南中战华信集团涉嫌通过欺诈手段吸收资金的情况反映。其中8月4日还有留言透露，关于此事的报案已经三个多月时间。更早的情况反映可以追溯到今年4月，当时有人投了40多万元（人民币，下同，约7.5万新元）却遭遇延期兑付，被怀疑非法集资跑路。

还有留言者称，中战华信集团一直以央企、国企的名义进行融资。

报道还引述知情人士透露，中战玛丽莱通过包装新材料、新能源、大健康、大消费四大赛道，虚假宣传金川百亿产业基金战略合作等内容，诱骗投资者购买新能源士达炭素、国家战略矿产铷矿、中战茶油、玛丽莱珠宝等项目的债权、预购等产品。

据其官网信息，中战华信集团注册资本13亿元，是中共中央编办依法登记的国家事业单位“舆情战略研究中心”的全资控股企业；据官网介绍，该集团“致力于成长为有社会责任担当，助推国家经济稳健发展的产业集团”。

在中战华信被查前，长沙市公安局去年底也曾发布警情通报，指公安机关已对湖南盛大金禧非法集资案立案侦查，主要犯罪嫌疑人盘某彪已被抓获归案。