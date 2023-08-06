露营大会参与者中暑：台童军总会称亚热带孩子较能适应被家长痛批

世界童军露营大会在韩国开幕后，数百名参与者中暑。台湾童军总会针对此事称，台湾参与者来自亚热带，“较能适应这样的环境”，引来台湾家长痛批。

据台湾《联合报》报道，台湾童军总会星期六（8月5日）在公告中说：“在炎热的天气下，不少国家的童军伙伴因为热伤害送医，而我们来自亚热带的孩子们，相对而言较能适应这样的环境。”

总会说，当地炎热的天气仍将持续，他们仍会继续提醒孩子们做好防晒和安全措施，并称因为韩国政府进入协助，营地状况逐渐改善，孩子们的士气依旧，也持续配合大会的相关措施。

总会也说：“若因天灾、台风或热浪影响，大会提前结束，我们也将启动紧急应变计划实施撤离，并随时说明相关状况。”

有家长对此留言批评：“孩子打电话回来，旁边一群孩子集体哭说想回家，喝的是地下水，洗澡水是冰的，团长还要大家假装在那边露营很有趣。孩子说被虫咬到很惨，喷各种防虫都没用。最心碎的是，孩子说他们一直在忍耐，因为不知道可以怎么办？”

另有家长对这个留言做出回应：“谢谢勇敢说出实情，我也认同儿子在自己脸书把实情真实的呈现出来，有多少人被童军这身份给道德绑架而隐忍，一直呈现美好一面也不会让整件事更进步，孩子从一开始的兴奋转为怒气，到现在的无奈，热情都被消磨殆尽了。”

另一名家长也痛批童军总会的说法：“什么我们来自亚热带？欧美也是有热浪，夏日也很炎热，他们真的是以孩子人身安全，健康为首要，台湾只会要孩子忍耐，只发个官话文，是一句话都不敢吭吧！”

在韩国西部全罗北道扶安郡举行的世界童军露营大会开幕三天后已有数百名参与者中暑，有70人确诊冠病，要求停止活动的呼声不断。英国、美国和新加坡的童军相继宣布提前撤离营地。