北京水灾被困列车乘务人员 获奖励1万人民币

受台风“杜苏芮”带来的强降雨影响，在北京滞留了70多小时的K1178次列车乘务人员，返回银川后受到中铁兰州局集团公司慰问，并每人获得1万元（人民币，下同，约1900新元）的奖励。

据中铁兰州局集团公司微信公众号“兰州铁道”星期五（8月4日）消息，受台风“杜苏芮”影响、运行受阻的K1178次列车30余名工作人员出乘126小时后，于8月3日乘坐G874次动车组列车返回银川。

受台风影响，7月29日以来京津冀地区普降大到暴雨，由银川开往北京丰台的K1178次列车受暴雨影响，在北京门头沟滞留沿河城站70余小时。

银川铁路办事处主任、党委书记兼集团公司副总经理谢为民受集团公司中共党委委托，在银川车站迎接英雄班组归来，并与现场干部代表一同为归来的K1178次列车30余名工作人员送上鲜花和慰问品。

谢为民也代表集团公司宣布，对参与此次抢险救灾服务旅客的K1178次京三组乘务人员，每人给予1万元的奖励。

此外，集团也宣布，授予银川客运段北京车队北京三组集团公司“工人先锋号”，颁发奖牌并奖励活动经费3000元。

据中新网此前报道，K1178次列车被扣停后，列车上立即组织成立由三名中共党员职工和四名党员旅客组成的临时党支部，并向每个车厢征集了一名志愿者，协助列车工作人员照顾重点旅客、协调物资配送及发放、安抚旅客情绪。在全列车人员的共同努力下，8月2日中午，K1178次列车上的旅客全部平安转移。

K1178次列车长苗青介绍，被困三天来，乘务人员几乎没有睡觉、没有休息，随时关注旅客动态，把救援物资及时发送到旅客手中。